Call of Duty: Black Ops Cold War foi revelado após evento dentro de Warzone

Um míssil nuclear foi lançado em Call of Duty: Warzone em um evento emocionante para os jogadores de todo o mundo, revelando o próximo jogo da longa franquia de FPS, Call of Duty: Black Ops Cold War.

O evento colocou os jogadores em Verdansk e deu a eles a missão de coletar códigos para ativar uma arma. Quando a missão foi completada, os jogadores foram levados de volta a Verdansk e aconselhados a buscar abrigo no Estádio antes do lançamento do míssil.

Ao chegar no estádio, o trailer exclusivo de Black Ops Cold War foi reproduzido no jogo, mostrando o que vem por aí.

O trailer traz personagens conhecidos como Mason, Woods e Hudson, além do presidente Ronald Reagan dos EUA, e dita o tom de uma história que atravessa fronteiras e décadas.

Black Ops Cold War será vendido por 59,99 dólares (R$279,90), mas haverá uma versão chamada “cross-gen”, que dá acesso ao jogo para plataformas de duas gerações (PS4 e PS5 ou Xbox One e Xbox Series X) por 69,99 dólares (R$319,90). A Edição Definitiva, que inclui skins exclusivas adicionais e o primeiro Passe de Batalha, custará 89,99 dólares (R$399,90).

CoD: Black Ops Cold War será lançado para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X em 13 de novembro. A revelação mundial do modo multijogador acontece em 9 de setembro.

