Call of Duty 2020 pode finalmente ser revelado esta semana

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 17 de agosto.

Depois de muitos meses de silêncio e especulação, poderemos finalmente obter a revelação oficial do título de Call of Duty de 2020 em breve.

Por meio de um ARG prolixo e complicado, membros da comunidade de Call of Duty como NoahJ456 e outros YouTubers decifraram códigos e quebra-cabeças na semana passada para tentar desbloquear a revelação do jogo.

Tudo começou com um pacote misterioso e projetores de slides da velha escola e continuou neste fim de semana com locais no jogo em Black Ops 4 e Call of Duty: Warzone.

Imagem via pawntakespawn.com

Foi um tremendo esforço geral, de ambos os lados, a comunidade e os criadores. Os quebra-cabeças parecem ter como objetivo revelar o jogo da Treyarch, mas eles incorporaram locais dentro de Warzone, um jogo da Infinity Ward e da Raven Software. Raven também está trabalhando no CoD 2020.

Um dos sites desbloqueados por meio da resolução do quebra-cabeça tem seis dias marcados, começando com sexta-feira, 14 de agosto. A cada dia, conforme as cifras eram descriptografadas e novas informações eram encontradas nos locais da zona de guerra, as datas eram riscadas.

Hoje é 17 de agosto e mais pistas serão dadas às 11h CT. Restam mais duas linhas depois disso, o que significa que o último dia do quebra-cabeça pode ser nesta quarta-feira, 19 de agosto. A revelação do CoD 2020 pode estar chegando então, ou logo depois, quando o quebra-cabeça final for resolvido.

Os títulos do Call of Duty são tradicionalmente revelados em junho na E3 ou por volta da E3, então este ano é definitivamente uma experiência diferente. O jogo provavelmente será lançado nos próximos três meses, então a revelação é altamente esperada, e parece que está mais perto do que nunca.

