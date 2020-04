Atualização de Call of Duty Mobile com novos mapas e modos devem chegar na próxima semana

Call of Duty: Mobile, a próxima atualização do chegará aos servidores ativos na próxima semana, revelou a Activision em uma atualização da comunidade hoje. A atualização provavelmente incluirá todos os recursos, como novos mapas e modos de jogo, que foram testados na compilação do servidor de teste no início deste mês.

Isso inclui os modos “Kill Confirmed”, “Capturar a bandeira” e os modos de jogo um contra um. O mapa Rust de Call of Duty: Modern Warfare também chegará ao jogo. A atualização deve ser executada até 1º de maio, quando a nova temporada começará.

A atualização da comunidade, lançada hoje, também falou sobre o CODM World Championship 2020. A Activision disse que divulgará mais detalhes sobre o campeonato em seu site oficial em 27 de abril. O campeonato começará com sua primeira qualificatória em 30 de abril e tem um prêmio de US$ 1 milhão.

A Activision disse que a partir de maio, pacotes, caixas e sorteios estarão disponíveis juntos no jogo. Cada um oferecendo um conteúdo diferente.

A atualização da comunidade também incluiu vários erros que os desenvolvedores estavam investigando. Esses são:

Hardpoint contestado mesmo sem inimigos presentes

Falhas da tela preta

Problemas relacionados à latência

Recompensa da Ak-47 Jade ausente no evento recompensado pela tenacidade

Um grande número de correções está a caminho na próxima atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 25 de abril.