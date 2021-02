Atualização da 2ª temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone disponível para download

Os fãs de Call of Duty: Black Ops Cold War em todas as plataformas podem baixar a grande atualização da segunda temporada do jogo agora mesmo antes do lançamento desta noite.

A atualização foi disponibilizada na noite passada e os jogadores já entraram e descobriram algumas diferenças no jogo, como a incrível nova tela do menu principal.

FYI: Some players may experience occasional performance issues since our latest update in Black Ops Cold War.



We’ve already submitted a fix and will be deploying ASAP. Thanks for your patience and we'll keep you posted on updates. — Treyarch Studios (@Treyarch) February 24, 2021

A Treyarch disse que a atualização tem alguns "problemas ocasionais de desempenho", mas o desenvolvedor enviou uma correção e a implantará o mais rápido possível.

Warzone, entretanto, também receberá uma atualização para a segunda temporada, adicionando novos locais e outros ajustes e mudanças que serão revelados nas próximas notas de atualização. Essa atualização ainda não está disponível.

A atualização do Black Ops Cold War é de 18 GB no PS5, 10,5 GB no PS4, 26,5 GB no Xbox Sereis X | S, 15,3 GB no Xbox One e 13,7 GB no PC. A atualização do Warzone será de 17 GB no PS5 e PS4, 17,9 GB no Xbox Series X | S e Xbox One, 16,9 GB para Warzone no PC e 20,8 GB para jogadores de Warzone e Modern Warfare no PC.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.