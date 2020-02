Atualização 1.15 de Call of Duty: Modern Warfare já está disponível

A atualização mais recente de Call of Duty: Modern Warfare já pode ser baixada em todas as plataformas.

Foi lançada hoje a atualização 1.15 de Modern Warfare. É um arquivo de 7,003 GB para PlayStation 4.

As notas de atualização ainda não foram divulgadas, mas os fãs de Call of Duty já sabem ao menos alguns dos detalhes devido a uma publicação de ontem no blog da Activision. Um novo mapa Gunfight, Bazaar, será adicionado, além de uma “variante do modo Ground War Realism” onde “nenhum tanque estará disponível”.

O aguardado modo battle royale de Modern Warfare, Warzone, ainda não estará disponível nesta atualização de hoje, de acordo com o Charlie Intel.

Artigo publicado originalmente em inglês por Justin Binkowski no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.