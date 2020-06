As telas de carregamento de Call of Duty: Modern Warfare e Warzone foram substituídas por mensagens de suporte ao Black Lives Matter

A Infinity Ward lançou uma pequena atualização com uma grande mensagem para os jogadores de Call of Duty: Warzone e Modern Warfare. Ela mudou a imagem do jogo e as telas de carregamento para uma tela preta intitulada “Black Lives Matter”.

A tela contém uma mensagem em apoio ao movimento Black Lives Matter que combate o racismo estrutural e a brutalidade policial que a comunidade negra enfrenta. Os EUA e muitos outros países ao redor do mundo começaram a protestar após o assassinato de George Floyd pela polícia de Minneapolis.

Captura de tela via Infinity Ward

“As desigualdades estruturais que nossa comunidade enfrenta estão novamente no centro do palco”, diz a mensagem. “Call of Duty e Infinity Ward representam igualdade e inclusão. Somos contra o racismo e a injustiça que nossa comunidade negra sofre. Até que a mudança aconteça e o Black Lives Matter (as Vidas Negras Importem), nunca seremos verdadeiramente a comunidade que nos esforçamos para ser.”

A Infinity Ward adiou o lançamento da nova temporada de Modern Warfare e Call of Duty: Mobile em 1º de junho. No início desta semana, a empresa também se comprometeu a erradicar o conteúdo racista de usuários de seus jogos, aumentando os esforços de moderação e trabalhando em novas ferramentas de denúncias.

Outras empresas apoiaram os protestos do Black Live Matters atrasando eventos e lançamentos de jogos, como o evento de revelação do jogo para PlayStation 5, o evento The Device de Fortnite, o show da Twitch Prime.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 05 de junho.