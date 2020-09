Activision pode desenvolver versão mobile de Call of Duty: Warzone

A Activision planeja um foco ainda maior no mercado mobile.

A Activision pode estar planejando desenvolver uma versão mobile do battle royale gratuito Call of Duty: Warzone, segundo uma vaga de emprego no site da empresa, que agora aparece como excluída.

A vaga, que foi excluída pouco depois de ser publicada, estava relacionada a Warzone, pelo código “WZM”. Ela buscava um produtor executivo que cuidasse do produto e da experiência do jogador para “um novo FPS mobile AAA na franquia Call of Duty“, segundo o vg247.

O resto é bem óbvio. A tarefa do produtor era de “coletar, adaptar e entregar os recursos essenciais de Warzone do console e PC para a melhor versão mobile possível”.

Por fim, o candidato teria “o poder de implementar recursos específicos para mobile que só faça sentido nessas plataformas”, conforme o vg247. A última linha do anúncio poderia também dar a entender que haveria um novo jogo mobile de Call of Duty e não apenas uma nova versão, mas não fica muito claro, já que os jogos mobile devem incluir ferramentas e recursos exclusivos para se adaptar à plataforma e ao público. PUBG faz isso com sua versão mobile.

Warzone deve receber conteúdo novo em novembro, quando CoD: Black Ops Cold War for lançado, já que os dois terão conteúdo compartilhado.

Mesmo que as chances de um lançamento neste ano sejam baixas, isso confirma que Warzone não deixará de ser uma prioridade para a Activision depois do lançamento do novo título da franquia.

O mercado de jogos para dispositivos móveis é parte importante da renda da Activision, especialmente depois do lançamento de Call of Duty: Mobile.

“Com o lançamento de Call of Duty: Mobile, crescemos nossa base de jogadores de 40 milhões para mais de 100 milhões em menos de um ano”, explicou Bobby Kotick, CEO da Activision, em uma reunião com investidores em fevereiro. “Esperamos que haja crescimento significativo na franquia Call of Duty em 2020, em comparação com 2019, como resultado disso e de outras iniciativas ainda não anunciadas.”

A Activision Blizzard teve, supostamente, uma renda de 2,2 bilhões de dólares apenas nos dispositivos móveis em 2019, e esse número deve crescer nos próximos anos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 16 de setembro.