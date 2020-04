Activision diz que jogadores jogaram 2,4 bilhões de horas de Call of Duty: Modern Warfare e Warzone

Desde o seu lançamento em outubro, os jogadores jogaram mais de 2,4 bilhões de horas de Call of Duty: Modern Warfare , anunciou hoje a Activision. Isso inclui o Warzone, lançado em 10 de março.

Sem dúvida, isso tem muito a ver com o Warzone, que viu um enorme aumento de popularidade em seu lançamento. É gratuito para jogar no PC, PS4 e Xbox One, tornando-o imediatamente acessível a qualquer pessoa.

“Quando você joga Modern Warfare e Warzone, entra para uma enorme comunidade de jogadores se divertindo, permanecendo conectados e jogando juntos”, disse David Stohl, chefe do co-estúdio da Infinity Ward. “A terceira temporada está repleta de conteúdo novo e gratuito chegando aos jogadores de Warzone e de Modern Warfare. Dos novos mapas e modos que estão chegando ao modo multijogador às novas maneiras de jogar em Warzone, incluindo o novo modo Quad, esta temporada será incrível; Mal podemos esperar para que todos entrem e comecem a jogar.”

Warzone alcançou impressionantes 30 milhões de jogadores em seus primeiros 10 dias. Esse número ainda não foi oficialmente atualizado, mas é provável que tenha visto muito crescimento desde então.

“Os jogadores estão se divertindo e estamos nos divertindo muito vendo todas as reações incríveis em toda a comunidade, o que torna ainda mais emocionante trazer todo o conteúdo gratuito e novas experiências que estão reservadas para a terceira temporada”, disse Ryan Burnett, produtor executivo sênior da Raven Software. “Há algo para todos, seja o multijogador de Modern Warfare ou o combate completo em Warzone, todos os estilos de jogo são bem-vindos.”

A terceira temporada foi lançada hoje no Modern Warfare, apresentando novos conteúdos e alterações no multijogador e no Warzone.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 08 de abril.