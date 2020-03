Aba Confidencial de Call of Duty: Modern Warfare agora mostra contagem regressiva

A aba chamada Classified (“Confidencial”) no menu principal de Call of Duty: Modern Warfare mudou: agora, mostra uma contagem regressiva para algo grande.

A aba Confidencial, adicionada no começo da segunda temporada, não mostrou muito. Mas o trailer da temporada parece ter confirmado o que vem por aí. Parece que amanhã será lançado o novo modo battle royale de Call of Duty.

Captura de tela via Activision

Neste momento, a contagem regressiva aponta para o meio-dia (BRT) de amanhã, 10 de março. Parece que uma atualização ficará disponível nesse horário e o novo modo poderá ser desbloqueado. O título foi vazado em várias fontes como Call of Duty: Warzone.

Na manhã de hoje, o YouTuber chaosxsilencer publicou um vídeo revelando o modo, aparentemente de alguma forma violando o embargo e publicando mais cedo. O vídeo, que agora já saiu do ar, confirma que Warzone será uma extensão gratuita de Modern Warfare, então você não precisa ter o jogo para aproveitar.

De acordo com o vídeo vazado, Warzone poderá ser jogado Solo, em Duplas e em Trios e as partidas terão até 150 jogadores em um mapa gigantesco. O mapa contém vários locais antigos de Call of Duty, como Scrapyard e Terminal.

Não se sabe se haverá uma atualização de Modern Warfare ou se Warzone será um download independente, mas tudo será revelado amanhã, no fim da contagem regressiva.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 9 de março.