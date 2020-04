Wraith receberá próxima skin da Twitch Prime em 15 de abril

Os jogadores de Wraith ganharão um visual completamente novo este mês. A próxima skin da Twitch Prime de Apex Legends é feita sob medida para a lenda abridora de fendas espaço-temporais, de acordo com sua página de recompensas, e os jogadores podem obtê-la a partir de 15 de abril.

A página do Prime Loot de Apex foi atualizada para mostrar a silhueta de Wraith no visual de Abril, um sinal claro de que ela será a próxima lenda a obter um visual na Twitch Prime. A data também foi atualizada e aponta para 15 de abril, em vez do vago “abril”.

Os fãs especulam que o visual da Twitch Prime possa ser a Wraith Rainha de Copas. O cosmético parece ter se inspirado em Alice no País das Maravilhas, de acordo com as renderizações do minerador de dados Biast12.

Imagem via Respawn Entertainment / Biast12

O visual adiciona uma série de padrões às roupa de Wraith, estilizado com cada naipe de um baralho de cartas. A maquiagem da personagem é inspirada na Rainha de Copas da adaptação live-action de Alice no País das Maravilhas.

Os fãs acreditam que o visual de Rainha de Copas seja da Twitch Prime, pois não corresponde aos outros visuais da mineração de dados, que revelam possíveis cosméticos para o evento Costumes Antigos de Apex.

O visual está programado para ser lançada em 15 de abril, o que corresponde ao padrão de Apex de lançar cosméticos da Twitch Prime no meio do mês. O último visual, Mirage Amuleto da Sorte, está disponível até 16 de abril, o que dá aos jogadores uma breve janela para obter os dois cosméticos com uma única assinatura.

Para obter os itens da Twitch Prime, os jogadores devem primeiro vincular suas contas da Twitch e da Amazon e depois conectar a conta da Twitch à sua conta Origin.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 01 de abril.