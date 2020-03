Veja todos os visuais do Evento de Coleção Controle do Sistema de Apex

A Respawn Entertainment liberou hoje um evento de Apex Legends chamado Evento de Coleção Controle do Sistema. Neste evento por tempo limitado, os fãs do battle royale poderão testar um novo modo de jogo e um novo tipo de equipamento, além de desbloquear diversos novos visuais cibernéticos.

Por duas semanas, os jogadores poderão aproveitar um novo modo por tempo limitado chamado Déjà Loot, que tira o fator aleatório do surgimento de espólios no mapa. Armas, armaduras e outros equipamentos vão aparecer nos mesmos locais em toda partida, e o trajeto do avião e os locais dos círculos mudam só uma vez por dia. O modo de jogo se passa nos Confins do Mundo na primeira semana do evento e leva os jogadores de volta ao Desfiladeiro do Rei na segunda semana.

No modo de jogo Déjà Loot, a Respawn trouxe um novo escudo corporal. O chamado Escudo Evo evolui cada vez que os jogadores causam dano. Ele começa mais fraco que um escudo de nível um e com apenas uma carga. Porém, à medida que os jogadores acertam seus tiros e causam dano, o escudo evolui para versões melhores até alcançar sua quarta forma, a final: um escudo vermelho mais forte que a armadura dourada de nível quatro.

Como em eventos anteriores, o Evento de Coleção Controle do Sistema traz diversos novos itens cosméticos para a sua coleção. São, ao todo, 24 itens disponíveis para você desbloquear. Todos os cosméticos ficam disponíveis em Pacotes Apex ou compra direta, enquanto alguns outros podem ser obtidos no sistema de série de prêmios do evento. Ao completar desafios e ganhar pontos, os jogadores podem desbloquear amuletos de armas, visuais de armas e um visual épico para Revenant.

Neste evento, a Respawn se atém ao tema cibernético da temporada quatro. Todos os cosméticos do evento têm um visual parecido, com elementos mecânicos no design e aparências robóticas.

Apesar de a desenvolvedora de Apex ter divulgado um trailer em 27 de fevereiro onde apareciam diversos novos visuais, os nomes só foram confirmados no lançamento do evento, em 3 de março.

Veja todos os visuais que apareceram no trailer do evento abaixo. Além deles, foi lançada também Wraith Overclock.

Bangalore Máquina de Matar, Gibraltron e Octane XL-R8

Captura de tela via Respawn Entertainment

Pathfinder Plástico Fantástico e Caustic Necrose

Mirage Homem Humano

Bloodhound Cibercaçada

Crypto Lista Segura

Revenant Botão de Emergência

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.