Tudo que sabemos sobre o modo por tempo limitado Sombra Royale de Apex Legends

O Halloween está chegando a Apex Legends e, com ele, outra das invenções perversas de Revenant. O evento Luta ou Fuga deste ano traz um novo modo por tempo limitado chamado Sombra Royale, um modo diferente onde a morte é apenas o começo da luta.

Quando um jogador morre, ele volta em forma de uma sombra assustadora, que garante mobilidade adicional e ataques corpo a corpo devastadores. As lendas continuam como sombras enquanto ainda houver membros de seus esquadrões vivos.

Sombra Royale se passa em uma dimensão alternativa do Desfiladeiro do Rei, onde Revenant reina. É a mesma versão do mapa que os jogadores puderam visitar na missão O Fantasma Despedaçado, da quinta temporada de Apex, e pelo trailer o lugar parece estar cheio de Prowlers.

No entanto, o novo modo por tempo limitado tem regras diferentes. Se você morrer, voltará como sombra, desde que ao menos um jogador de seu esquadrão ainda esteja vivo. As Sombras funcionam de forma parecida com as do modo Vingança das Sombras do ano passado, mas têm mais formas de perseguir suas presas, por terem mobilidade adicional. As Sombras teriam 65 de Vida, segundo o minerador de dados Shrugtal, o que é mais que os 30 de Vida do modo Vingança das Sombras.

A julgar pelo trailer e pelos achados dos mineradores de dados, as Sombras podem correr pelas paredes e têm salto duplo, mecânicas de movimento que vêm diretamente da franquia-irmã de Apex, Titanfall. Embora não possam usar armas, as Sombras estão munidas de um ataque corpo a corpo devastador e têm todas as ferramentas necessárias para oprimir seus alvos.

O trailer também mostra um esquadrão lutando contra Prowlers, como na missão da quinta temporada. Mineradores de dados acreditam que os jogadores podem obter pets para lutarem a seu lado no modo por tempo limitado, e o site oficial também corrobora com a ideia.

“E não se surpreenda se o seu esquadrão ganhar com um membro de esquadrão honorário adicional em algum momento da partida”, diz o texto. “Revenant está cuidado de um abrigo para feras abandonadas, e você pode acabar adotando uma para ajudar a vencer a partida.”

As Prowlers são até bem resistentes, com aproximadamente 100 de Vida, e podem causar dano devastador aos inimigos. Elas também atraem ataques inimigos, criando boas oportunidades para que uma Sombra ataque no flanco.

Sombra Royale começa em 22 de outubro, com o evento Luta ou Fuga.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 20 de outubro.