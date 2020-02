Tudo o que sabemos sobre Loba de Apex Legends

A Respawn anunciou oficialmente Revenant como o próximo personagem a se juntar ao Apex Legends para a quarta temporada, mas a empresa pode ter nos mostrado outra lenda no processo.

A personagem obscura conhecida como “Loba” não foi oficialmente revelada, mas os mineradores de dados encontraram menções a ela nos arquivos do jogo e até extraíram versões de seu conjunto de habilidades. Com base nas informações encontradas, ela é uma catadora de sucata que se concentra na aquisição de itens e equipamentos. E é possível que ela seja filha de uma das vítimas de Revenant.

O trailer da quarta temporada de Revenant narra sua história como assassino. Um de seus alvos era Marcos Andrade, definido como “vigarista e ladrão de aluguel” no briefing da missão. O assassino invade o prédio e abre caminho pela segurança de Andrade, matando ele e sua esposa. Sua filha consegue escapar.

A comunidade especulou que a menina poderia se tornar Loba. O trailer deixa muitas dicas sobre o assunto, e algumas são tão sutis quanto um robô imortal quebrando tudo. Mas mesmo que os dois personagens não sejam a mesma pessoa, as informações extraídas dos dados apontam para o futuro da lenda em Apex. Espera-se que Loba se junte ao battle royale em algum momento, e aqui está tudo o que sabemos sobre ela.

Informações de dados minerados

A Respawn ainda não fez menção oficial a Loba, mas os mineradores de dados encontraram informações sobre sua personagem nos arquivos do jogo. That1MiningGuy conseguiu extrair uma versão de seu conjunto de habilidades e arte preliminar de sua personagem. Suas descobertas apontam que Loba é uma catadora, uma lenda orientada para saques que pode ajudar sua equipe a se preparar facilmente.

As informações encontradas não são necessariamente finais. Loba pode passar por algumas mudanças na aparência e nas habilidades antes que sua versão definitiva chegue aos servidores, e ela já passou por um pequeno ajuste. Seu nome costumava ser listado como “Rosie” nos arquivos do jogo, mas atualizações recentes começaram a adotar o indicativo “Loba”. Mesmo que os aspectos de seu kit mudem, a pré-visualização nos permite ver a direção do design que a Respawn pretendia para ela e como ela poderia se sair nos em Apex.

Captura de tela via That1MiningGuy

Loba é uma ladra translocadora que usa suas habilidades e gadgets para se mover pelas áreas do mapa e saquear. Uma de suas habilidades é chamada de “Burglar’s Best Friend” e permite que ela “jogue um disco e se teletransporte para esse local”. That1MiningGuy descobriu menções para um “anel” nos arquivos do jogo após a atualização do Grand Soirée, incluindo animações para jogar, segurar e correr com ele. É possível que essas animações se refiram ao seu dispositivo de teletransporte.

Loba pode identificar itens através das paredes. Uma de suas habilidades, chamada “Supply for Demand”, permite que ela escolha um tipo de item e revele todos os itens correspondentes através das paredes. O jogo avisa os jogadores de maneira diferente, com base em quantos itens existem na área de efeito. As categorias que ela pode escolher são armas, armaduras, vida e escudos, acessórios, munição e ordenança e mochilas. A habilidade diminui a procura de objetos específicos, mas não está claro se ela também fará ping nos itens para os colegas de equipe.

Ela também está armada com um acessório para pegar itens. Uma de suas habilidades, especulada por That1MiningGuy, pode ser a sua melhor, coloca um “dispositivo que pode roubar todos os itens próximos”. O minerador de dados menciona que a habilidade pode ser útil para dividir o processo de saque, permitindo que Loba cubra manualmente uma parte de um edifício enquanto o dispositivo cobre outra. Presumivelmente, ela pode retornar ao dispositivo a qualquer momento e pegar o que encontrou de lá.

Loba também pode coletar mais itens das caixas de suprimentos. Uma de suas habilidades, “Eye for Quality”, permite que ela ative um compartimento escondido nos caixotes, o que lhe dará itens extras. Também lhe dá a capacidade de ver pilhagem através das paredes, e não está claro como isso irá interagir com o Supply for Demand.

As informações principais de seu kit mostram que Loba está focada em saquear e encontrar equipamentos e é provável que ela brilhe nas primeiras partes das partidas, quando pegar itens é primordial. Isso permitiria que sua equipe se preparasse e possivelmente se envolvesse com um esquadrão menos equipado. Sua capacidade de ganhar itens extras em caixas de itens também pode ser útil para percorrer pontos que já foram saqueados. Mais importante, seu kit pode apontar para sua identidade.

Por que a garotinha no trailer poderia ser Loba

Os fãs de Apex foram rápidos em teorizar que a garota do trailer teria um papel maior na próxima história. A filha de Marcos Andrade supostamente se chama Greta, e sua formação, habilidades e nome correspondem ao que sabemos sobre Loba.

O trailer de revelação do Revenant mostrou a lenda apagando o vigarista Marcos Andrade em algum momento no passado. Um tweet da conta oficial da Apex indica que o vídeo acontece há aproximadamente 25 anos, o que colocaria sua filha por volta dos 30 anos. A idade dela corresponderia à de Loba.

O vídeo mostra a família Andrade jantando em um prédio de luxo. Andrade faz um brinde à sua família e presenteia a filha com uma decoração em forma de cabeça de lobo. Os três membros da família falam português no decorrer do trailer, e “Loba” pode ser um apelido afetuoso (mesmo que Andrade chame sua filha pelo nome no vídeo) ou ela pode ter adotado o pseudônimo após o ocorrido, mas é um vínculo não tão sutil entre a garotinha do trailer e a próxima lenda.

A família Andrade também estava envolvida em atividades ilegais, com o pai e a mãe de Loba enganando e abrindo caminho para a riqueza. É provável que ela siga os passos de seus pais para sobreviver e que queira se vingar de quem a deixou órfã.

O histórico de Greta também apresenta outra conexão com a futura lenda. Loba é uma catadora e uma ladra, e sua destreza pode vir de truques que aprendeu com os pais ou como resultado de ter que se defender.

Independentemente de sua identidade, as descobertas extraídas de dados apontam para a estréia de Loba no Apex Legends em algum momento. Há muitas dicas que evidenciam que ela é a versão crescida de Greta Andrade, mas mesmo que essa não seja sua identidade, a Translocating Thief provavelmente chegará a Apex de qualquer maneira.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.