Tudo o que sabemos sobre a Horizon de Apex Legends

Os teasers para a próxima temporada do Apex Legends começou com uma caça ao tesouro socialmente distanciada. O novo e misterioso competidor do jogo faz com que as lendas cumpram uma série de desafios por meio de um monitor no campo de tiro. A voz do outro lado da tela é de Horizon, a próxima lenda do Apex.

Horizon faz sua primeira aparição real depois que os jogadores completam seus três desafios e ativam todos os elevadores de gravidade espalhados pelas arenas. Em um vídeo, ela sarcasticamente agradece às lendas por todos os dados que eles compilaram: “Todos os dados que você nos forneceu serão úteis … quando o enfrentarmos nos Jogos.”

Ela se apresenta como Dra. Mary Somers, mas as lendas a chamam de Horizon. Com base em seu “pequenino experimento”, ela parece ser uma estudiosa, semelhante a Caustic ou Wattson. A próxima concorrente também nos apresenta seu companheiro robótico, Newt.

Informações sobre Horizon parecem escassas até agora, mas a sétima temporada ainda está a semanas de distância, o que dá a Respawn bastante tempo para mostrar a história de fundo da próxima lenda. Nesse ínterim, alguns mineradores de dados se aventuraram a extrair informações sobre como seriam as habilidades dela com base nos arquivos do jogo.

Kit de mineração de dados e teorias

Antes de Revenant e Loba serem lançados, os mineradores de dados encontraram uma análise completa de seus kits escondidos nos arquivos do jogo, com alguns ajustes. Ao contrário dos vazamentos anteriores, o conjunto de habilidades de Horizon parece ser um mistério. Com base em seus vídeos e teasers do jogo, no entanto, suas habilidades podem envolver a manipulação da gravidade.

Shrugtal, um dos mineradores de dados de Apex mais prolíficos, compartilhou suas teorias sobre como o conjunto de habilidades da Horizon poderia ser baseado em alguns trechos de código. Suas habilidades podem ser capazes de erguer os jogadores no ar ou mantê-los no solo e agrupados, de acordo com o minerador de dados.

Embora Apex não tenha dano de queda, a passiva de Horizon pode ajudar os jogadores ao cair de grandes alturas. A habilidade pode mitigar o atordoamento de queda e ganhar “algum efeito positivo” ao pousar, de acordo com Shrugtal.

A tática de Horizon pode elevar os jogadores no ar, de maneira semelhante aos elevadores de gravidade espalhados por ambas as arenas. Julgando por como os elevadores se comportam no jogo, sua habilidade permitiria que os esquadrões se movessem em um ritmo lento: dá a eles bastante mobilidade vertical, mas os torna alvos fáceis.

Sua suprema, por outro lado, serviria ao propósito oposto; de acordo com Shrugtal, isso criaria um campo de gravidade semelhante à singularidade que pode sugar e causar danos aos inimigos.

As informações extraídas de dados refletem o estado dos arquivos do jogo como o tempo. Ele pode fornecer orientações gerais de design e ideias para personagens, mesmo se estiver errado ou obsoleto. Embora não haja garantias de que o kit de Horizon seguirá a descrição exata de Shrugtal, a informação serve como um bom esboço de como seu kit pode ser, especialmente junto com os teasers do jogo.

