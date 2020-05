Todas as mudanças chegando a Apex Legends na temporada 5, Sorte Grande

A quarta temporada de Apex Legends está acabando. Na última semana, a Respawn Entertainment vem lentamente lançando novos trailers e imagens promocionais da quinta temporada do battle royale, chamada Sorte Grande, para aumentar a expectativa do que está vindo.

A quinta temporada do jogo será lançada em 12 de maio, trazendo grandes mudanças ao battle royale. Muitas das novidades já foram vistas em temporadas anteriores, como alterações ao mapa e um novo personagem. Mas Sorte Grande também vai trazer mecânicas nunca vistas, como Missões de Temporada e Pacotes de Tesouro.

Confira todas as alterações que a quinta temporada trará a Apex Legends.

Mudanças ao Mapa

Talvez uma das maiores mudanças apresentadas no trailer da quinta temporada tenha sido a alteração drástica do Desfiladeiro do Rei.

Quando Loba entra em um cofre subterrâneo secreto sob a Cidade Caveira, o local é aniquilado e cai no mar abaixo da ilha. Mas com a destruição da cidade chegam novos locais de saque, incluindo uma área montanhosa, onde será possível chegar usando garras ou translocação.

Também parece haver uma segunda nova área cheia de dutos enormes e prédios pequenos. A área inclui um novo farol que carrega instantaneamente a suprema de Gibraltar quando ele se aproxima. Não se sabe, porém, onde no Desfiladeiro do Rei ficam esses prédios.

Nova Lenda

A próxima lenda de Apex se chama Loba, a Ladra da Alta Sociedade. A lista de habilidades dela já está no site de Apex. Suas habilidades incluem um teletransporte que a permite escapar de situações complicadas e uma bengala que abre uma espécie de “loja” da qual seu time pode pegar itens.

Como nos lançamentos anteriores, Loba ficará disponível por 12.000 Fichas de Lenda ou 750 Moedas Apex.

Missões de Temporada

As Missões de Temporada são histórias maiores, contadas em partes semanais. Será preciso cumprir objetivos específicos a cada semana para encontrar a próxima peça do quebra-cabeças.

A primeira missão se chama “The Broken Ghost” (“O Fantasma Quebrado”) e vai até o final da temporada. Os jogadores vão precisar procurar nove peças de um artefato misterioso ao longo de nove caçadas semanais. Para isso, precisam caçar prowlers, as feras que apareceram pela primeira vez no evento Costumes Antigos e ficam passando pelo mapa. As caçadas se parecem com as raides de outros jogos, e podem ser completadas solo ou em esquadrão.

Antes de desbloquear a caçada, os jogadores precisam juntar cinco Pacotes de Tesouro, saques que aparecem em caixas de suprimentos e contêiners no mapa. O limite será de um pacote de tesouro por dia.

Pacotes de Tesouro

Os Pacotes de Tesouro parecem caixas de ferramentas e aparecem aleatoriamente ao saquear cestos de lixo e caixas de suprimentos. Podem ser encontrados em Duos, Trios, modos por tempo limitado e ranqueadas, apenas uma vez por dia. Pacotes de Tesouro não aparecem no inventário depois de pegá-los. Aparecem no saguão quando a partida estiver completa.

Os Pacotes de Tesouro contêm várias recompensas, como metais de criação, EXP de Passe de Batalha e Pacotes Apex. Ao conseguir cinco pacotes, os jogadores desbloqueiam a caçada semanal. Há, ao todo, 45 Pacotes de Tesouro na temporada.

Novo Passe de Batalha

Nova temporada, novo Passe de Batalha. Como em todas as temporadas anteriores, Sorte Grande traz novos trajes e outros cosméticos. Será possível adquirir o Passe de Batalha quando a temporada for ao ar por 950 Moedas Apex.

O trailer da temporada mostrou brevemente alguns dos trajes, incluindo um Bangalore de cabelo curto e um Revenant preto e dourado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 10 de maio.