Temporada 8 de Apex Legends, Caos, está no ar

Apresentando a nova lenda Fuse, o rifle Repeater 30-30 e um novo Desfiladeiro do Rei.

O Caos chegou a Apex Legends.

A explosiva oitava temporada do battle royale está no ar, trazendo várias novidades que prometem mudar o jogo. Você agora pode entrar na arena como Walter “Fuse” Fitzroy, especialista em explosivos, mas encontrará um cenário diferente.

Após os incidentes do trailer de lançamento, a oitava temporada se passará em um Desfiladeiro do Rei destruído, então espere um novo visual para a arena. Também há novidades à vista para os Jogos Apex. A Repeater 30-30, arma de fogo mais popular de Salvo, é a mais nova arma do battle royale.

Confira todas as novidades da oitava temporada de Apex.

Nova lenda: Fuse

A nova lenda é um especialista em explosivos chamado Fuse, que é nativo de Salvo e promete bombar os Jogos Apex. Fuse lutou para chegar ao topo nas brutais arenas de luta de Salvo e se tornou o campeão local. Após sua vitória, ele decidiu assumir um desafio ainda maior: os Jogos Apex — muito para o desagrado de sua amizade-rival Mags, que fez a nave de Salvo bater no Desfiladeiro do Rei.

As habilidades explosivas de Fuse garantem a diversão. Sua passiva melhora a capacidade de lançar granadas e permite que ele carregue mais uma granada por espaço do inventário, enquanto sua tática é uma bomba que causa dano a uma pequena área.

Sua suprema é uma parte importante. A Megabomba lança uma sequência de bombas que criam um círculo de fogo em torno de uma grande área. É perfeito para prender inimigos, mas você também pode usar em espaços fechados para que todos peguem fogo — só é bom tomar cuidado, porque o próprio Fuse pode receber dano da habilidade.

Nova arma: Repeater 30-30

Fuse trouxe o Caos aos Jogos Apex, mas também trouxe uma nova arma. O fuzil Repeater 30-30 causa dano pesado e permite que você carregue a munição enquanto mira para baixo. A nova arma é "algo entre uma Longbow e uma G7 Scout" com "um pouquinho de Wingman junto", disse o designer Eric Canavese ao Dot Esports.

A 30-30 causa 42 de dano se acertar no corpo, mas projéteis carregados causam 57 de dano antes dos multiplicadores (entre eles, dano na cabeça, fortalecimentos e discrição). Com essa arma, você pode recarregar quando quiser, e projéteis carregados "serão muito importantes para atingir o potencial máximo que a 30-30 pode oferecer no campo de batalha", segundo Canavese.

Desfiladeiro do Rei Destruído

A primeira arena de Apex também recebe mudanças — incluindo uma área completamente nova. O mapa da oitava temporada explodiu as montanhas ao norte e criou um novo ponto de interesse chamado Local do Acidente. Além disso, a Respawn abriu uma passagem entre essa área e a Artilharia.

Os Lagos do Subúrbio saíram de vez do mapa, abrindo espaço para um novo ponto de interesse chamado Lagos Manchados. A nova área mistura prédios industriais e torres, criando um espaço com melhores espólios e alguns locais para atiradores de elite.

Com a nova temporada, também chegam os Depósitos Explosivos, contêineres parecidos com cofres que guardam espólios de qualidade. Para chegar até eles e entrar, no entanto, não é só abrir a porta. Eles são fortificados, o que significa que é preciso ter uma granada (de qualquer tipo) para explodir as portas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 02 de fevereiro.