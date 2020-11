Respawn tomará várias precauções para evitar nomes de clubes ofensivos na temporada 7 de Apex Legends

A sétima temporada de Apex Legends apresenta um novo sistema de clubes para reunir os jogadores, permitindo que você os nomeie como quiser, bem, não exatamente.

Os clubes foram criados porque a Respawn sente que o jogo está “no seu melhor” quando se joga com “pessoas que você conhece”, de acordo com o designer do jogo Chad Armstrong. Mas permitir que os jogadores criem nomes e tags de clubes pode se tornar desagradável rapidamente. Portanto, a Respawn estabeleceu algumas precauções para garantir que nomes ofensivos e inapropriados nos Clubes sejam mitigados.

I wrote a few words about Clubs, which launch with season 7!



And included some screenshots of some of our very creative test club names 😅https://t.co/Rovw9PF3uc — Chad Armstrong (@ShishkaTweets) October 30, 2020

“Nós passamos nomes de clubes, tags de clubes, bate-papos de clubes e até anúncios de clubes pelo sistema de filtragem da EA”, disse Armstrong em uma coletiva de imprensa virtual. “Portanto, se você tentar usar um Clube com um nome impróprio, por exemplo, ele rejeitará sua inscrição. Mas não somos novos na Internet e sabemos que as pessoas inevitavelmente encontrarão maneiras de tentar contornar os filtros, então também adicionamos um sistema de denúncia.”

Para casos em que os clubes conseguem contornar o sistema de filtragem com ortografia criativa, outros jogadores podem denunciar o nome e enviá-lo para a EA para revisão. Os clubes considerados como tendo um nome ofensivo serão removidos, e os criadores também arriscam um potencial banimento.

Nomes racistas, sexistas e homofóbicos encontram maneiras de escapar pelas brechas em muitos jogos multijogador. Em setembro, a Dot Esports encontrou vários nomes de times ofensivos e não moderados no modo de torneio Clash do League of Legends.

Os jogadores foram capazes de contornar o sistema de filtro, nomeando suas equipes com coisas como “Black Lives Don’t Matter” e “The NWards”. Enquanto a Riot disse ao Dot Esports que a equipe do Clash está “revisando manualmente” os nomes ofensivos e “penalizando os times”, ainda assim inundou o cliente do LoL com material altamente ofensivo.

A Respawn provavelmente visa evitar o problema com seu recurso de Clube. Mas um sistema de filtro não pode fazer muito. Em vez disso, os desenvolvedores terão que contar com as denúncias da comunidade e consequências severas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de outubro.