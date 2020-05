Respawn revela Loba, nova personagem da temporada 5 de Apex Legends

Ela foi paciente e esperou sua vez. Agora, Loba finalmente terá sua vingança.

A Respawn revelou oficialmente a próxima personagem de Apex Legends no vídeo de hoje de Stories from the Outlands, “Legacy of a Thief”. Loba Andrade vai participar dos Jogos Apex para ter a chance de matar o robô que tirou tudo que ela tinha.

“Meu mundo acabou naquele dia e meu caminho ficou cheio de incertezas”, diz Loba. “Algumas feridas são profundas demais para curar.”

A primeira vez que Loba apareceu foi no trailer da quarta temporada de Apex, quando Revenant assassinou brutalmente os pais dela em sua frente. Desde então, a garotinha cresceu e se tornou uma assassina lendária que “se acostumou a ter o que quer, independentemente de quão protegido esteja”, segundo a Respawn.

Muitos anos se passaram desde que o mundo dela virou de cabeça para baixo, mas Loba não se esqueceu de Revenant. E agora que finalmente o encontrou, ele vai pagar.

A Respawn tem feito publicações sobre Loba, como um tweet enigmático que dava a entender que ela queria ver Revenant morto. E o conteúdo de ontem trouxe mais informações sobre os simulacros, que seriam “algo entre ciborgues e androides, no espectro da vida orgânica e inorgânica”.

Com Revenant atrás da Hammond Robotics por tê-lo transformado em robô assassino e Loba em busca de vingança, a quinta temporada será interessante.

A quinta temporada de Apex Legends, chamada Fortune’s Favor, vai ao ar em 12 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 30 de abril.