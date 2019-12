Respawn reinventa cena dos esports com o lançamento da Apex Legends Global Series 2020

A EA e a Respawn vão dar um passo à frente para o futuro da cena competitiva de Apex Legends.

As desenvolvedoras estão expandindo seu programa de esports com a Apex Legends Global Series em 2020. A Global Series começa em 25 de janeiro, e os coloca os jogadores de PC de mais de 60 países uns contra os outros em 12 eventos ao vivo, com premiação total de 3 milhões de dólares.

“Competição é uma das bases de Apex Legends“, disse o CEO da Respawn, Vince Zampella. “Esperamos que os esports sejam parte importante do futuro de Apex Legends e tudo começa aqui, com a Apex Legends Global Series. Estamos ansiosos para ver quem, entre os nossos quatro milhões de jogadores, serão as verdadeiras lendas da arena.”

Os jogadores vão receber pontos da Global Series com base em seu desempenho em competições online, regionais e globais. Os participantes com mais pontos serão convidados para os quatro Majors da Apex Global Series, onde esquadrões têm a chance de ganhar 1 milhão de dólares e o título de Campeões Mundiais da Global Series.

Apesar de ser um passo enorme para o battle royale, os jogadores de consoles ficarão de fora da festa. Não se sabe ao certo se eles poderão competir por PC. Mas, levando em conta os eventos anteriores de Apex, jogadores profissionais de controle como Jack “NiceWigg” Martin, da CLG, e Eric “Snip3down” Wrona, da Team Reciprocity, terão a oportunidade de participar.

O anúncio da Respawn vem seis dias depois de a PUBG Corp. revelar sua própria expansão de esports, a PUBG Global Series (PGS). O battle royale segue moldes similares aos da Respawn, com quatro eventos maiores (Majors) ao longo do ano e culminando no PUBG Global Championship.

Os jogadores interessados em se inscrever para a competição, ou ler as Regras Oficiais, devem entrar no site de Apex.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 17 de dezembro.