Respawn enfraquece Triple Take e EVA-8 no Apex Legends

Os desenvolvedores de Apex Legends mandaram algumas mudanças de balanceamento de armas e mais algumas correções poucos dias após o lançamento da nova temporada.

A Triple Take tem sido uma das melhores armas do jogo, senão a melhor arma do jogo, já que saiu da entrega de suprimentos e foi para Storm Point. As longas linhas de visão do mapa, junto com o aparecimento limitado de balas, a taxa de tiro relativamente rápida e a sua dispersão das balas fizeram da Triple Take a escolha certa para qualquer jogo jogado no paraíso tropical. O multiplicador de tiro na cabeça reduzido não é um grande enfraquecimento, mas deve ser sentido quase imediatamente e tornar o meta de arma de longo alcance um pouco mais interessante.

Additionally, we:



🔸 Removed Double Tap hop-up from crafting

🔸 Removed a kill trigger that covered some holes where players could fall underneath the map

🔸 Re-enabled Firing Range third-person easter egg



Have a great weekend, legends. Catch you around Storm Point. 😎🏝️ — Respawn (@Respawn) November 6, 2021

Os desenvolvedores continuam ajustando a escopeta EVA-8. O designer de balanceamento da Respawn, John Larson, explicou o motivo no Twitter.

🔹TT from 2.0 to 1.75, in line with other Marksman.

🔹EVA from 7 to 6. It's much more forgiving than Mastiff/PK, and the damage differential doesn't seem as wide as it should be when considering the others.

🔹Scout needs some extra ammo as the signature mid/long range suppressor. https://t.co/95JRZF8w8g — John Larson | JayBiebs (@RSPN_JayBiebs) November 6, 2021

Mesmo com a cadência de tiro básica enfraquecida do EVA nesta temporada, ele ainda estava se saindo muito bem em comparação com as duas escopetas do jogo, o Mastiff e o Peacekeeper. Por outro lado, o G7 Scout também recebe mais algumas balas, o que é importante, considerando a rapidez com que as balas parecem desaparecer no carregador do Scout e como poucas balas saem da entrega de suprimentos. Pegar o Scout era um obstáculo para muitos jogadores no início e no meio do jogo, simplesmente porque eles ficariam sem munição muito rapidamente. A mudança não faz com que o suprimento de munição do Scout seja a versão da entrega de suprimentos da temporada passada do Triple Take, mas ajuda a arma que geralmente está em seu melhor quando os jogadores a usam muito. O fortalecimento do multiplicador de tiro na cabeça também é atraente e deve fazer o Scout se sentir mais recompensador de usar.

Além dessas mudanças, a equipe de balanceamento também removeu o encaixe Gatilho Duplo da fabricação, consertou alguns buracos no mapa que estavam matando jogadores involuntariamente e deixou surpresas no campo de tiro para qualquer um que possa encontrá-lo.

Nenhuma dessas mudanças são massivas, mas todas elas são melhorias de equilíbrio e qualidade de vida no lançamento da temporada onze. Mudanças tão sem importância como reativar o easter egg de terceira pessoa provavelmente não sairiam se houvesse problemas de servidor muito maiores em jogo, como tem atormentado outros lançamentos de temporada. E entre a popularidade do novo mapa, nova lenda e agora essas mudanças, é difícil ver Fuga como outra coisa senão uma vitória para a Respawn.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Snavely no Dot Esports no dia 05 de novembro.