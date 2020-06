Quando começa o evento de Coleção Tesouros Perdidos em Apex Legends?

A quinta temporada de Apex Legends está firme e forte, e agora os jogadores têm mais conteúdo para esperar.

O evento de Coleção Tesouros Perdidos promete toneladas de coisas para fazer e de cosméticos para comprar. Os jogadores podem esperar novos visuais, um modo de jogo, uma herança do Mirage e uma Dominação de Cidade do Crypto. E começando daqui a alguns dias.

Quando começa o evento Tesouros Perdidos?

O novo evento começa na próxima terça-feira, 23 de junho e termina em 7 de julho. Embora uma hora exata não tenha sido revelada, provavelmente seguirá um cronograma semelhante aos eventos e atualizações anteriores, 14h.

O que podemos esperar do evento Tesouros Perdidos?

Imagem via Respawn Entertainment

Tesouros Perdidos está repleto de novos conteúdos. Armados e perigosos faz o seu retorno, mas com um toque diferente. Enquanto os jogadores podem esperar por poder usar apenas fuzil de precisão/escopeta, você também surgirá com a Armadura Evo em Armados e ?Perigosos (Evo). Portanto, a única maneira de reivindicar um escudo melhor será atirando. Os Sinalizadores de Ressurgimento também serão substituídos pelos Sinalizadores de Ressurgimento Móvel, permitindo que você traga seus aliados de volta em praticamente qualquer lugar do mapa.

Também haverá uma nova série de prêmios para o evento, visuais de lendas e armas e novos amuletos de armas. Se desbloquear os 24 itens do Pacote da Coleção Tesouros Perdidos durante o evento, desbloqueará o Conjunto de Herança do Mirage gratuitamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 18 de junho.