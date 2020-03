Quando começa o Evento de Coleção Controle do Sistema de Apex Legends?

Outro mês, outro evento de Apex Legends.

O Evento de Coleção Controle do Sistema, anunciado no fim de fevereiro, traz novos visuais, cosméticos, modos, itens e um Conjunto de Herança do viciado em adrenalina Octane. Entre o anúncio e o dia de início, a espera não é longa.

Quando começa o evento Controle do Sistema?

O evento Controle do Sistema começa em 3 de março. A julgar pelos padrões dos eventos anteriores, provavelmente às 15h BRT. E os jogadores podem aproveitar o conteúdo novo até 17 de março, Dia de São Patrício.

Que tipo de conteúdo novo o evento traz?

Vários novos cosméticos serão lançados no evento, incluindo seis visuais lendários de personagens e armas. E você pode desbloquear o Conjunto de Herança do Octane de graça se desbloquear os 24 cosméticos do Pacote da Coleção Controle do Sistema. Mas é possível adquirir os visuais que você quiser na loja ou criá-los.

The strong will rise and the weak will perish with the System Override Collection Event.



Evolve your strategy in Deja Loot, a new limited-time mode, and experiment with the all-new Evo Shield. System Override begins Mar 3.



📃: https://t.co/3HEFVN6A4t pic.twitter.com/bUObxfGEZU — Apex Legends (@PlayApex) February 27, 2020

O modo por tempo limitado Déjà Loot faz com que todas as armas e itens de espólio sejam gerados no mesmo lugar em toda partida e o avião mantenha o mesmo trajeto em toda partida. Na primeira semana do modo, o mapa será Confins do Mundo, e na segunda, o Desfiladeiro do Rei.

O novo Escudo Evo fica mais forte à medida que os jogadores causam dano a seus inimigos. Ele chega a ficar mais forte que o Escudo Corporal Épico e muda de cor à medida que avança.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.