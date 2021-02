Quando Apex Legends lança para Nintendo Switch?

A Respawn anunciou que Apex Legends finalmente chegará ao Nintendo Switch em 9 de março. Os fãs que aproveitarem o lançamento do jogo na plataforma encontrarão bônus adicionais.

Apex é um dos battle royales mais populares do momento e conta com milhares de jogadores em várias plataformas. Aqueles que têm o Switch finalmente poderão entrar no jogo no mês que vem.

We're proud to announce that Apex Legends launches on Nintendo Switch on March 9th, 2021.



❗️: https://t.co/V19mWq3zF1 pic.twitter.com/EA3jCDMayf — Apex Legends (@PlayApex) February 2, 2021

A Respawn se juntou à Panic Button para trazer o jogo ao "console com a menor tela" e ele estará completo no Switch. Você pode jogar com o Switch conectado à TV ou diretamente na tela do console.

O lançamento de Apex para Switch acontece apenas um mês depois do início da oitava temporada, então aqueles que jogarem no Switch receberão 30 níveis grátis do passe de batalha da oitava temporada. Você também terá acesso a EXP em dobro pelas duas primeiras semanas após o lançamento.

Apex terá suporte para jogo multiplataforma no Switch, então você poderá jogar junto com amigos de outros consoles.

A oitava temporada de Apex trouxe muito conteúdo novo. Agora você pode usar o novo fuzil Repeater 30-30, o novo Carregador Dourado e jogar em uma versão destruída do Desfiladeiro do Rei. A nova lenda dos Jogos Apex, Fuse, também foi lançada.

Se estiver ansioso para jogar Apex no Nintendo Switch, poderá fazer isso a partir de 9 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 02 de fevereiro.