Próxima recompensa da Twitch Prime para Apex Legends é visual de Revenant, que fica disponível hoje

Revenant, de Apex Legends, ganhou um novo visual. O Pesadelo Sintético é a próxima lenda a receber um visual da Twitch Prime, que fica disponível a partir de hoje. O item faz parte de uma parceria entre Apex e a Twitch, que pretende lançar um novo traje todo mês.

O visual Gilded Rose traz Revenant com um esquema de cores incomum, mas que chama atenção. Em referência ao nome do visual, o peito do simulacro está pintado de vermelho, com um padrão e algumas rosas, enquanto o resto de seu corpo assume um tom preto com detalhes vermelhos. Os braços também estão pintados com rosas e caules de flores em verde. O visual também tem detalhes em branco e dourado.

O visual Gilded Rose pode ser obtido gratuitamente por todos os assinantes Twitch Prime que conectarem suas contas do Amazon Prime à Twitch e à plataforma de jogo correspondente. Também deve ser possível aproveitar para pegar o visual Geometric Anomaly de Caustic, já que o site da EA lista que estará disponível até 17 de fevereiro.

Revenant faz parte da temporada 4 de Apex, chamada Assimilação. O personagem foi parte integral da história após assassinar o competidor Jimmie “Forge” McCormick e o substituir nos Apex Games.

Revenant pode “silenciar” oponentes para impedir que usem habilidades e criar um totem que pode impedir mortes. A lenda ganhou popularidade rapidamente, então a Respawn resolveu aproveitar para oferecer um novo visual na Twitch Prime pouco depois de seu lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 07 de fevereiro.