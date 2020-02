Os jogadores de Apex descobrem um uso único para o supremo de Revenant

Revenant está nos Apex Games há menos de uma semana, mas os jogadores já estão encontrando novos e exclusivos usos para o supremo do Pesadelo Sintético. Um jogador de Apex Legends, em particular, usou o supremo de Revenant para recuperar os banners de seus companheiros de equipe da tempestade.

Um usuário do Reddit enviou um clipe deles usando o Totem da Morte e então voltando correndo para pegar os banners de seus companheiros de equipe. O jogador acabou morrendo na tempestade, mas, graças ao Totem da Morte, foi teleportado de volta para a segurança com os banners. Esta é uma maneira inteligente de usar o supremo em uma função de suporte para ajudar outros colegas de equipe e mantê-los no jogo.

Am I the first to do this ? r/apexlegends: The developer supported, community-run subreddit dedicated to Apex Legends made by Respawn Entertainment.

Revenant é a mais nova adição ao Apex Legends e permite um estilo de jogo rápido e agressivo, que pode ser mais adequado para fugas ou ir ao encontro do time inimigo. O supremo de Revenant permite ao jogador colocar um Totem da Morte que faz jogadores voltarem com pouca vida caso morram no modo sombrio.

As habilidades de Revenant podem ser suficientes para a lenda abalar o meta competitivo, e usos únicos para sua suprema acrescentam valor ao personagem. Os jogadores também descobriram contadores para o supremo de Revenant, mas nada forte o suficiente para negar completamente os benefícios.

À medida que a quarta temporada de Apex Legends progride, os jogadores continuarão a descobrir usos exclusivos das habilidades de Revenant e determinar o quão útil o terrível assassino pode ser em ambientes competitivos.

