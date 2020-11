Olympus terá portais, o restaurante onde Revenant matou os pais de Loba e o foguete de Confins do Mundo

Os fãs que estão empolgados com o próximo mapa de Apex Legends, Olympus, terão uma surpresa. A próxima arena tem um punhado de novas adições, incluindo portais de grande escala, o restaurante onde Revenant matou os pais de Loba e o foguete de Confins do Mundo.

Os portais estão espalhados pelo mapa, mas uma das maneiras mais fáceis de encontrá-los é em um Ponto de Interesse chamado The Rift – a área de energia azul do trailer. A seção do mapa contém um campo de pesquisa abandonado e cheio de saques, mas esse não é o único atrativo. Há uma fenda no centro da área e ela teletransportará qualquer jogador que chegar muito perto dela.

A fenda faz parte de um sistema de portal em grande escala chamado Phase Runner. É um “portal de tamanho industrial que conecta três áreas distintas de Olympus”, de acordo com o designer de nível sênior Dave Osei. O portal de grande escala “vai levar os jogadores para e de locais específicos” espalhados pelo mapa, uma ferramenta útil para rotações rápidas. Ao contrário dos portais de Wraith, no entanto, os jogadores que tiram vantagem dos dispositivos de teletransporte sofrerão danos no anel.

O Rift pode não ser o Ponto de Interesse mais impressionante na cidade voadora. O Bonsai Plaza é “a joia da coroa de Olympus”, de acordo com Osei, e abriga muitas áreas importantes, incluindo o restaurante onde Revenant matou os pais de Loba.

O Reverie Lounge fica em duas torres com vista para a praça. Existem apenas duas maneiras de chegar ao restaurante: indo direto para ele ou usando duas tirolesas próximas. O Lounge tem uma conexão particular com a história de Apex: “a sala exata onde os pais de Loba foram mortos por Revenant”, disse Osei.

O Bonsai Plaza é dividido em duas partes: a praça aberta abaixo e o Reverie Lounge (e seus arredores) na parte superior. Os jogadores que desejam visitar o Lounge podem encontrar uma oposição difícil. A área abriga “saques de alto nível” e “combates muito próximos”, o que pode torná-la uma zona de desembarque particularmente popular.

O foguete de Confins do Mundo também faz parte da nova arena. O Arcádia Supercarrier fez seu caminho para Olympus direto do planeta Talos (provavelmente com os pertences de Rampart ainda dentro). O porta-aviões “também abriga combates corpo a corpo” e “é segmentado em quatro áreas distintas onde as lendas defensivas são provavelmente muito fortes”, de acordo com Osei. Tem acesso a “um estrangulamento e um Ponto de Interesse”, o que a torna um destino principal quando o anel fecha perto dela.

Os jogadores podem mergulhar em Olympus e explorar o mapa quando a sétima temporada de Apex, Ascensão, chegar em 4 de novembro. E para aqueles que querem ter uma ideia do mapa sem ter que se preocupar com o fogo inimigo, a Respawn lançará um “modo turístico” chamado Olympus Preview, que permite que as lendas percorram o mapa sem sofrer danos de outros jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 30 de outubro.