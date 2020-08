O trailer da 6ª temporada de Apex Legends mostrou novos visuais

Uma nova temporada de Apex Legends está chegou, e uma nova temporada significa novos visuais. O trailer da sexta temporada: Potência Máxima, já mostrou alguns deles, e apenas dando uma olhada rápida no novo conteúdo, os jogadores estão ansiosos para progredir seus passes de batalha e gastar algumas moedas Apex.

Cada temporada tende a ter visuais baseados em um tema. Para a quarta temporada: Assimilação, muitos personagens ganharam visuais cibernéticos. Para a quinta temporada: Sorte Grande, muitos visuais tinham um tema aventureiro. A sexta temporada parece que vai girar em torno das cores brilhantes encontradas em vários momentos no trailer da sexta temporada e em outros toques do jogo, como o Hop-up Graffiti para Spitfire no modo Sempre Fechando Evo.

A Lifeline dá início à festa com um visual verde e amarelo brilhante, com cabelos coloridos combinando. O Octane pode ser visto claramente em um novo visual verde limão brilhante. O Pathfinder tem um novo visual amarelo banana que se parece um pouco com o quadro de uma bicicleta protegendo seu maquinário. Bangalore tem um visual azul-petróleo e amarelo repleto de pintura facial, e Bloodhound mostra um visual novo e elegante em preto e vermelho.

Todos esses visuais exibem escrita em vários lugares deles, trazendo um ar esportivo, como se os visuais tivessem sido feitos para lembrar camisetas com patrocínios. “MRVN”, que significa Medição Robótica Versátil de terreNos e em Apex é exatamente o tipo de robô que o Pathfinder é, pode ser visto claramente escrito na perna do visual amarelo do Pathfinder. O visual do Bloodhound tem “VNNA” escrito na frente, o que é provavelmente uma referência à sua linha de voz “Se os deuses quiserem, nós vinna”. “Vinna” significa “vitória” em sueco, e dadas as influências escandinavas óbvias no design de Bloodhound, faria sentido escrevê-lo em um visual. Ele também têm várias frases em Kanji japonês escrito no visual.

A ideia de lendas patrocinadas nos Jogos Apex não é estranha. Forge foi patrocinado pela Hammond Robotics antes de sua morte prematura e os últimos Contos das Terras Ermas nos contaram a história de Rampart recebendo o selo de aprovação de Blisk para entrar nos jogos.

O trailer também lançou vários novos visuais de armas que são tão brilhantes quanto os personagens que as empunham. Em primeiro lugar, damos uma olhada nos novos visuais de armas reativas de Rampart para o G7 Scout, que provavelmente serão as recompensas do passe de batalha de nível 100 e 110. Um vem em um branco liso, enquanto o outro parece ter uma cor mais acobreada ou dourada. As miras de ferro da arma parecem ser diferentes das padrão e a reação da arma ao ser abatido e morto parece ser fogo saindo das portas de exaustão do cano.

Há também um visual para Triple Take em verde limão que parece ter sido projetado para combinar com o visual mais novo de Octane, bem como visuais para Spitfire e Devotion que seguem a estética de design de “cores brilhantes e padrões malucos acompanhados por algum texto auspicioso” visto em outros lugares. Finalmente, parece que o Kraber está entrando em ação, com Octane exibindo uma versão em azul e amarelo brilhante da arma com detalhes em vermelho na extremidade traseira do trailer.

O trailer mostra a maioria desses visuais na seção que anuncia o novo passe de batalha, indicando que a maioria provavelmente será desbloqueada lá. E embora não possamos ver nenhum novo tema para Rampart no trailer, tenha certeza de que muitas opções cosméticas estão chegando para a mais nova lenda também. Você já pode ver por si mesmo.

