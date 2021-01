O teaser de Apex sugere que alguém quer derrubar o navio de Salvo do céu

Alguém está prestes a invadir a festa no Apex Legends. Um teaser divulgado hoje sugere que alguém quer derrubar a nave de cerimônia, uma aeronave colossal que ostenta a adição do planeta Salvo ao espaço aéreo do Sindicato.

O teaser mostra um pôster com uma foto do navio e as palavras “junte-se à cerimônia”. Alguém vandaliza o pôster, porém, com uma mensagem menos do que sutil: "É hora de acabar com os desgraçados".

A pessoa que vandalizou o navio foi provavelmente a amiga de infância de Fuse, Mags, que apareceu no último episódio de Histórias das Terras Ermas, "Vale Ouro". Resumindo, ela expressa seu descontentamento com Fuse por ter deixado Salvo para entrar nos Jogos Apex, e explodiu seu braço com uma granada.

Um teaser anterior, lançado antes do lançamento do curta animado, mostrava um pôster vandalizado de Fuse com a palavra “Traidor” rabiscado nele. O estilo corresponde aos escritos no teaser do navio de cerimônia e sugere que Mad Maggie tentará acertar o dirigível no ar.

O teaser aponta na direção de uma teoria popular de que Mags tentaria derrubar o navio. Se ela concretizar seus planos, no entanto, provavelmente acontecerá durante o trailer de lançamento da oitava temporada, que está programado para ser lançado às 12h de amanhã.

A Respawn já provocou um destino sombrio para o primeiro mapa do Battle Royale. A próxima temporada contará com um “Desfiladeiro do Rei destruído”, de acordo com o site oficial, após a chegada de Fuse. É possível que Mags tente derrubar o navio de Salvo e ele caia no Desfiladeiro do Rei, forçando mudanças significativas no mapa.

A oitava temporada de Apex, Mayhem, começará em 2 de fevereiro e trará a nova lenda Fuse, junto com uma atualização de mapa para Desfiladeiro do Rei e o Repetidor 30-30. Enquanto isso, os jogadores podem ter um vislumbre da temporada com o trailer de lançamento amanhã.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 20 de janeiro.