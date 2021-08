O que são Heranças em Apex Legends?

Ao jogar Apex Legends, você pode encontrar opções de personalização conhecidas como Heirlooms. Você também pode ter visto streamers ou jogadores profissionais usando itens de combate corpo a corpo exclusivos enquanto jogam. Esses visuais elegantes são alguns dos itens mais exclusivos do jogo e têm um preço alto.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as Heranças e como obtê-las em Apex.

O que são Heranças?

Conforme descrito pelo jogo, as Heranças são “armas corpo-a-corpo cosméticas exclusivas” para as lendas do jogo. Cada uma só pode ser equipada pela lenda específica para a qual foi projetada e substitui a aparência dos punhos do personagem no jogo. Heranças também substituem a animação de soco corpo a corpo usual de cada lenda. A Herança do Martelo da Morte de Caustic, por exemplo, faz com que ele gire seu martelo enquanto ataca corpo a corpo, enquanto a Herança de Aço Frio de Bangalore faz com que ela corte com a faca a frente dela.

Algumas Heranças são baseadas na história. Os bastões de choque da Lifeline se parecem com baquetas, o que é uma referência à história dela como baterista em uma banda, enquanto as luvas de boxe do Pathfinder fazem referência à sua destreza no boxe e à área Fight Night do Pathfinder no mapa Olympus. Outros estão lá simplesmente para design ou referências de personagens simples, como a Canivete Borboleta da Octane.

Como faço para obter uma Herança?

Cada Herança custa 150 fragmentos de herança para desbloquear e inclui uma postura exclusiva e uma introdução para aquele personagem. Embora pareça relativamente simples, os fragmentos de herança só podem ser encontrados em caixas de espólio, e têm uma chance em 500 de cair de uma caixa, de acordo com a página de perguntas frequentes do Apex Legends da EA. Isso significa que você tem a garantia de um conjunto de Fragmentos de Herança a cada 500 caixas de espólio. Mas pelo preço das caixas, pode ficar caro comprá-las. A taxa de drop permanece a mesma, independentemente de uma caixa de espólio ter sido comprada ou ganha através da progressão.

Se uma caixa de espólio contiver Fragmentos de Herança, o valor total na caixa de saque é o suficiente para comprar um conjunto de lenda. A razão pela qual tantos profissionais e streamers parecem tê-los é simplesmente que eles jogam o jogo mais do que a maioria dos fãs, o que maximiza o número de caixas de espólio que eles obtêm ao longo da progressão. Alguns jogadores também ficaram frustrados o suficiente para gastar grandes quantias de dinheiro em caixas de espólio para obter a Herança de sua lenda favorita.

Cada lenda tem uma herança?

Não. No momento, apenas algumas lendas tem uma herança correspondente. Enquanto mais são adicionados a cada temporada (como a Herança de Revenant na nona temporada), a Respawn ainda não chegou a todas as lendas, particularmente porque o número de lendas no jogo continua a crescer. No momento, as 10 lendas a seguir têm sua própria herança:

Bangalore: Cold Steel

Revenant: Dead Man’s Curve

Gibraltar: War Club

Caustic: Death Hammer

Mirage: Too Much Witt

Octane: Butterfly Knife

Pathfinder: Boxing Gloves

Lifeline: Shock Sticks

Bloodhound: Raven’s Bite

Wraith: Kunai

Não está claro qual lenda terá sua própria Herança na 10ª temporada, mas como a temporada acabou de começar, há muito tempo para a surpresa ser revelada. No momento, a melhor maneira de obter uma Herança é cruzar os dedos e agarrar o amuleto da sorte de sua escolha na próxima vez que você abrir uma caixa de espólio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 10 de agosto.