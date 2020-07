O verão chegou e o robô favorito de todos está pronto para se divertir à beira da piscina. O mais recente visual da Twitch Prime de Apex Legends transforma Pathfinder em salva-vidas antes de uma possível venda com tema de verão. O visual está disponível até 24 de agosto.

O visual Swimming Buddy imita as roupas de salva-vidas feito sob medida para o robô favorito de Apex. A cabeça e o peito assumem um tom avermelhado de Baywatch com algumas cruzes médicas brancas sobre ele. Seus joelhos e pés são pintados de vermelho para simular joelheiras e sapatos. O resto de seu corpo, no entanto, assume uma mistura de azul que visa replicar o oceano, com pequenos detalhes da marinha sobrepostos em azul celeste.

https://media.contentapi.ea.com/content/dam/apex-legends/videos/2020/07/pathfinder-twitch-swimming-buddy-social-16×9-v1.mp4?_=1

Os jogadores têm até 24 de agosto para resgatar a recompensa do Twitch Prime, mas esse não é o fim das delícias de Respawn por enquanto. Os fãs do Apex também estão recebendo outro item Prime na próxima semana, na forma do encanto da pistola Mix Tape – uma fita cassete com um lado A intitulado “batidas doentias” e um lado B com “Lado Negro” rabiscado sobre ele.

Como sempre, os jogadores têm uma janela de tempo limitada para obter o cosmético Tribal Instinct de Gibraltar, a recompensa da Twitch Prime de junho, disponível até 20 de julho, no mesmo dia em que o amuleto de arma Fita Cassete será oficialmente lançado.

O visual com tema de verão de Pathfinder poderia ser uma referência a uma possível venda de verão que veio de uma mineração de dados. A nova rotação da loja poderá incluir vários itens novos e de retorno, possivelmente incluindo o visual ultra-raro Voidwalker de Wraith, e será chamado de “Summer of Plunder Sale”, segundo os mineradores de dados.

Os jogadores têm pouco mais de um mês para adquirir o cosmético Pathfinder Swimming Buddy. Os fãs de Apex também devem estar atentos à possível venda de verão e ao amuleto de armas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 16 de julho.