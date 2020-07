O Fantasma Despedaçado: A oitava parte da Missão de Temporada de Apex Legends está ativa

Outra parte da missão da temporada de Apex Legends começou e pode revelar quem é o espião. Agora, os jogadores podem ler outro capítulo da história do Fantasma Despedaçado, se eles realizarem outra caçada primeiro.

A história do Fantasma Despedaçado está chegando ao fim, com o capítulo final e um epílogo a serem lançados na próxima terça-feira. O desenvolvimento da história significa que os fãs provavelmente descobrirão quem é o espião, pelo menos de acordo com o escritor Tom Casiello. “Já adiamos isso por tempo o suficiente”, disse Casiello. “Qual lenda é a espiã? Vença a missão e descubra.”

A identidade do informante tem sido um ponto central nos dois capítulos anteriores. Em O Espião Alheio, Revenant invadiu o drone de Crypto com a ajuda de seu “amiguinho”, o que levantou suspeitas de que Crypto fosse o espião.

No capítulo da semana passada, Espírito Estilhaçado, Crypto tentou se defender das acusações das lendas. Caustic apontou o dedo para o hacker e expôs seu interesse em derrubar o Sindicato.

Para desbloquear o oitavo capítulo da história, os jogadores devem se aventurar na caça do Suporte Aéreo, que define as lendas em busca de mais uma peça do misterioso artefato, que está assumindo uma forma mais reconhecível com o passar das semanas. Os capítulos cinco e seis continham dicas significativas sobre o que é (ou quem) a relíquia, e os jogadores viram um spoiler sobre a textura da peça da semana passada, o quadro do IDCOM.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 07 de julho.