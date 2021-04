O evento dos Jogos Bélicos de Apex Legends está ativo com 5 Tomadas rotativas

O evento Jogos Bélicos de Apex Legends está adicionando mais do que apenas uma Tomada ao jogo, está trazendo cinco. O último evento do battle royale, que foi ao, terá uma série de Tomadas no lugar da lista de reprodução casual principal para sacudir a jogabilidade nos Jogos Apex até 27 de abril.

Além dos modos de jogo rotativos, os jogadores poderão comprar novas cores de skins Coroa de Ferro para Pathfinder, Wraith, Lifeline, Gibraltar, Mirage e Bloodhound. E se você não quiser gastar nenhum dinheiro em cosméticos, há um punhado de recompensas grátis para você desbloquear apenas jogando o jogo.

Jogos Bélicos

O evento trouxe cinco Tomadas que irão ficar no lugar da playlist casual pelas próximas duas semanas. O evento começou com o modo Segunda Chance, mas a Respawn o substituiu depois que os jogadores encontraram uma série de erros com a progressão. Como solução, os esquadrões mergulharão na aquisição do Regeneração de Blindagem até a próxima quinta-feira.

A Tomada irá regenerar os escudos dos jogadores durante uma partida a uma taxa de 12 pontos por segundo e começa a funcionar após oito segundos sem dano (16 se a armadura quebrar).

Assim que a Regeneração de Blindagem terminar em 15 de abril, ele abrirá caminho para o modo Ultra-Áreas, que gera várias Áreas Perigosas no mapa, cada uma com o potencial de mais itens épicos e mais itens de ouro. Cada uma delas está envolta em pontos-quentes, um resquício da sexta temporada de mesmo nome, que irá restaurar PV e escudos.

Imagem via Respawn Entertainment

O terceiro modo é o Banners Automáticos, que seleciona automaticamente os banners de qualquer lenda caída, não é necessário saquear a caixa de abate. O modo colocará um fim (de curta duração) no acampamento de banner, já que tudo o que é preciso para trazer uma equipe de volta é chegar a um sinalizador de ressurgimento. A lista de espólios também será alterada para conter mais Sinalizadores de Ressurgimento Móveis.

Em Matando Tempo, a próxima Tomada, a contagem regressiva para a próxima rodada será reduzida após a eliminação de uma lenda. Isso irá acelerar o ritmo das partidas, pois mais eliminações significa menos tempo entre as rodadas. Fique de olho no anel.

O último modo é o retorno da Segunda Chance, que dá a cada lenda um ressurgimento gratuito por partida. Depois que um jogador morre pela primeira vez, o módulo de transporte o levará de volta à arena como se ele tivesse acabado de ressurgir, mas eles mantêm todas as armas e equipamentos. No entanto, os esquadrões têm que lidar com novas eliminações da maneira antiga. Algumas insígnias de danos e eliminações serão desativadas durante esta rotação.

A Respawn moveu esta Tomada para o final da lista de reprodução após uma série de relatórios sobre progressão perdida para desafios de eventos. A mudança deve dar aos desenvolvedores tempo suficiente para garantir que está funcionando conforme o esperado.

Aqui está o cronograma de Tomadas atualizado completo para cada modo:

Regeneração de Blindagem : terça-feira, 13/04 - quinta-feira, 15/04

terça-feira, 13/04 - quinta-feira, 15/04 Ultra-Áreas: quinta-feira, 15/04 - segunda-feira, 19/04

quinta-feira, 15/04 - segunda-feira, 19/04 Banners Automáticos: segunda-feira, 19/04 - quarta-feira, 21/04

segunda-feira, 19/04 - quarta-feira, 21/04 Matando Tempo: quarta-feira, 21/04 - sexta-feira, 23/04

quarta-feira, 21/04 - sexta-feira, 23/04 Segunda chance: sexta-feira, 23/04 - terça-feira, 27/04

Cosméticos e recompensas

As Tomadas são o núcleo do evento, mas não são a única novidade. Durante os Jogos Bélicos, os jogadores podem encontrar uma série de visuais recoloridos do evento Coroa de Ferro na loja. Os visuais para Wraith, Lifeline, Bloodhound, Pathfinder, Mirage e Gibraltar estarão disponíveis por meio de compras no jogo com Moedas Apex e em Pacotes Apex.

https://media.contentapi.ea.com/content/dam/apex-legends/common/articles/war-games/war-games-skins-blog-v1.mp4?_=1

O evento também trouxe uma trilha de recompensas grátis com amuletos de armas e três novos visuais para Crypto, Rampart e a 30-30. Concluir a trilha concederá cinco níveis do passe de batalha para qualquer um que tentar alcançar 110 antes do final da temporada. E, como de costume, cumprir alguns objetivos durante o evento premiará os jogadores com uma série de emblemas de banner.

Imagem via Respawn Entertainment

O evento dos Jogos Bélicos de Apex está definido para terminar em 27 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 13 de abril.