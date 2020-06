O evento de Coleção Tesouros Perdidos de Apex Legends começa em 23 de junho

Junte-se a Caçada com um novo modo de Jogo e um novo conjunto de Herança do Mirage.

Apex Legends está recebendo um novo evento na próxima semana. O evento de Coleção Tesouros Perdidos começa na terça-feira, 23 de junho, e será um grande evento.

A Respawn mostrou o evento durante a transmissão do EA Play Live e deu uma idéia do que está por vir. Os jogadores poderão adquirir uma infinidade de novos cosméticos, incluindo um que coloca Revenant como um deus asteca, ou mergulhar no modo de jogo por tempo limitado, Armados e Perigosos (Evo).

O evento também apresentará o Sala de Mapas do Crypto, um novo ponto de interesse no Desfiladeiro do Rei localizado próximo ao Repulsor. A Respawn escondeu dois sinais de uma aquisição da Crypto do Town perto da área, com uma mensagem que dizia: “Se você pode me ver, eu posso vê-lo. Tome cuidado.”

O malandro holográfico favorito de Apex também ganhou sua própria herança: uma estátua animada de si mesmo que parece se mover e citar Mirage. O conjunto de herança vem logo após um fortalecimento significativo da lenda com a quinta temporada da Apex, Sorte Grande.

As escotilhas misteriosas no Desfiladeiro do Rei podem fazer parte do evento Tesouros Perdidos: os bunkers de itens ocultos se abrirão gradualmente ao longo da temporada, e os jogadores que tiverem coragem de pousar lá receberão recompensas na forma de itens de raridade ouro. A transmissão do EA Play Live mostrou uma das escotilhas se abrindo, e a data do evento corresponde a uma misteriosa contagem regressiva encontrada em uma escotilha perto de Restos.

O conceito de caçador de tesouros se encaixa no tema de Sorte Grande, com o pano de fundo de caçar tesouros e o design inicial de Loba como uma caçadora de tesouros. O passe de batalha da quinta temporada também contém uma série de referências à exploração por riquezas, incluindo dois amuletos de arma ao estilo Indiana Jones que mostram um chicote e um chapéu.

O evento Tesouros Perdidos de Apex começa na terça-feira, 23 de junho. Os eventos de Apex geralmente duram duas semanas, o que dá aos jogadores tempo de sobra para experimentar os modos de tempo limitado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 18 de junho.