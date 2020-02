Novas visuais com tema de ciborgue são destaque no passe de batalha da quarta temporada de Apex

A Respawn Entertainment lançou hoje um trailer de jogabilidade para a quarta temporada de Apex Legends, Assimilação, mostrando vários novos visuais chegando ao battle royale.

Com o passe de batalha de cada temporada, os jogadores podem desbloquear uma série de novos visuais que normalmente seguem o tema da temporada. A compra do passe desbloqueia automaticamente três visuais, enquanto outros itens cosméticos precisam ser ganhos ao jogar partidas e subir o nível do passe.

Com base nas prévias de visuais do trailer de hoje, os visuais da quarta temporada se assemelham a designs ciborgues. Cada novo visual re-imagina os personagens jogáveis ​​de Apex como máquinas de matar ou assassinos aprimorados roboticamente.

Relacionado: As poderosas habilidades de Revenant foram exibidas no mais recente trailer de Apex

O trailer forneceu nomes para apenas alguns visuais, incluindo Perfect Soldier Wraith, Health Drain Lifeline e Cyberpunked Wattson. Entretanto, a respawn mostrou vários outros visuais, mas não forneceu nomes para eles. Os fãs poderão desbloquear o primeiro dos visuais do passes de batalha assim que a quarta temporada for lançada.

Aqui estão todos os novos visuais exibidos no trailer da quarta temporada de Apex, Assimilação.

Perfect Soldier Wraith

Captura de tela via Respawn Entertainment

Health Drain Lifeline

Captura de tela via Respawn Entertainment

Cyberpunked Wattson

Captura de tela via Respawn Entertainment

?? Caustic

Captura de tela via Respawn Entertainment

?? Crypto

Captura de tela via Respawn Entertainment

?? Revenant

Captura de tela via Respawn Entertainment

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.