Notas da atualização Legado do Apex Legends

A atualização Legado do Apex Legends será uma das maiores do jogo e está trazendo mudanças significativas na jogabilidade.

A próxima atualização removerá a Discrição, ajustará uma série de personagens e apresentará um kit inicial, um pacote de itens que os jogadores recebem quando pousam.

Aqui estão as notas da atualização para quando a atualização for lançada em 4 de maio.

Kit Inicial

Depois de Legado, os jogadores irão pousar com um “kit inicial”, um pacote de equipamentos que consiste em um escudo branco, escudo desmontável e capacete, mais duas seringas e um par de células de escudo. Isso também removerá capacetes de nível um e escudos de recuo dos espólios. Os escudos corporais brancos ainda cairão para troca de escudos, embora mais raramente do que antes.

A Respawn também avisou aos jogadores que a adição de kits iniciais é “um projeto em andamento” e que o Apex pode provavelmente mudar a fórmula em algum momento no futuro.

Imagem via Respawn Entertainment

Balanceamento de Lendas

A atualização Legado está trazendo uma série de mudanças nas lendas, incluindo a remoção de discrição de todo o jogo e a perda do escudo de cura da Lifeline. Octane e Horizon também estão na fila para enfraquecimentos, enquanto Fuse e Loba receberão alguns fortalecimentos muito necessários quando a atualização chegar.

A Lifeline continuará a usar seu drone, mas sem seu escudo de cura. Sua passiva pode reviver dois jogadores ao mesmo tempo e cancelar a animação em andamento no caso de os jogadores precisarem se defender.

Seu drone de cura irá curar a uma taxa aumentada de oito de vida por segundo (de cinco) e começará a curar 33 por cento mais rápido após a implantação. Sua Suprema verá um fortalecimento também: um tempo de recarga menor e “garante um upgrade (se possível)” para escudos, equipamentos ou acessórios.

Octane também sofrerá mudanças quando a atualização chegar com um tempo de recarga reduzido entre estimulantes (um segundo, em vez de quatro) e um aumento no custo de vida para usá-lo. Ativar sua tática exigirá 20 de Vida, ou um quinto de uma barra de saúde, ao contrário dos 12 anteriores.

Horizon, outro personagem que estava se mostrando particularmente problemático, está vendo alguns ajustes em Legado. A velocidade de seu Elevador Gravitacional cairá 30 por cento, terá “aceleração lado a lado reduzida” e os jogadores só conseguirão ficar em pé por dois segundos. Suas habilidades também serão eliminadas pelas torres da Wattson.

Loba e Fuse estão programados para alguns fortalecimentos necessários, de acordo com as notas. Loba será capaz de correr e deslizar a toda velocidade enquanto mira a pulseira e enquanto ela está no ar, e não sofrerá lentidão após o teletransporte. A Respawn também está corrigindo vários erros que causaram a falha do bracelete.

Screengrab via Respawn Entertainment

A Bomba de Fragmentação do Fuse tem um fortalecimento na forma de uma carga extra e um tempo de recarga reduzido (20 segundos, em vez de 25). “Mais ajuda está chegando, mas queremos ser muito cuidadosos em como o fortalecemos para que ele não se torne apenas a Lenda que mata você com suas habilidades”, de acordo com as notas da atualização.

Bangalore, Bloodhound e Crypto estão recebendo algumas pequenas atualizações. A respawn consertará a espessura da fumaça de Bangalore, enquanto o drone do Crypto será capaz de escanear e abrir cápsulas de suprimentos, mas perderá sua capacidade de “sequestrar” um sinalizador de ressurgimento enquanto ele está em uso. Os jogadores do Bloodhound vão parar de receber assistências de suas táticas.

Categoria Marksman (Atirador)

A introdução do Arco Bocek marca a adição da categoria de armas Marksman, que agrupa o Triple Take, o Repeater 30-30, o G7 Scout e o Bocek. As armas Marksman “são o tipo intermediário entre fuzis de assalto e fuzis de precisão”, de acordo com a Respawn, e a criação do novo tipo de arma pode ajudar a direcionar o balanceamento dessas armas para valores mais adequados às suas funções. O primeiro passo nessa mudança é a velocidade do ADS, que ficará em algum ponto entre os fuzis de precisão e os fuzis de assalto.

Cápsulas de Suprimentos, rotação do totalmente equipado e encaixes

A atualização Legado está trazendo uma série de mudanças para a Cápsula de Suprimentos. O Peacekeeper está retornando aos itens gerados no chão, enquanto o Triple Take se moverá para a Cápsula de Suprimentos. Ambas as armas serão ajustadas para refletir suas novas estatísticas.

Imagem via Respawn Entertainment

A Respawn também irá alterar encaixes com a nova temporada. Munição de Ponta Chata e Perfurador de Crânios não estarão em jogo durante o Legado para abrir espaço para dois novos acessórios: Cápsulas de Estilhaço e Tempo do Atirador.

Uma nova temporada também significa uma nova rotação de armas totalmente equipadas. Durante a nona temporada do jogo, o Bocek, Wingman, Helmok, R-99 e Sentinel irão aparecer como armas de ouro nas partidas.

Imagem via Respawn Entertainment

Balanceamento de Armas

O Peacekeeper irá retornar aos itens gerados no chão com dano de projétil reduzido (nove ao invés de 10), um tempo ligeiramente aumentado para rearmar e recarregar, e uma propagação maior. O Triple Take, por outro lado, está recebendo uma série de fortalecimentos para compensar seu status como uma arma de Cápsula de Suprimentos, incluindo uma cadência de tiro ligeiramente aumentada (1,3 tiros por segundo, de 1,2), um tempo de recarregar mais rápido e um carregador de nove munições.

O Mozambique e o P2020 passarão por alguns ajustes para compensar a perda de Munição de Ponta Chata. A escopeta ganhou dois disparos extras no carregador, para um total de seis, e teve sua propagação reduzida. A pistola, por outro lado, teve um aumento de dano fixo (18, de 15) e uma cadência de tiro enfraquecida (6,25 tiros por segundo, de 8,5).

“A maioria dos jogadores não conseguia tirar proveito da cadência de tiro rápida, então diminuir isso e aumentar o dano deve ajudar os jogadores a vencer mais lutas iniciais com o P2020”, diz a atualização.

O Wingman e o Longbow também terão sua potência ajustada para compensar a remoção do Perfurador de Crânios, com um multiplicador de tiro na cabeça de 2,15 (em vez de dois).

O Havoc e o Spitfire também terão pequenos ajustes em seu coice. Vai se tornar mais difícil de controlar o Spitfire para parear com sua diminuição de poder, mas será mais fácil de controlar o Havoc para compensar seu multiplicador de tiro na cabeça baixo.

A Respawn irá implementar alguns ajustes para fuzis de assalto em todo o jogo. O multiplicador de tiro na cabeça para armas desse tipo cairá para 1,75, de 2,0. O Hemlok já está ajustado para o valor base.

O 30-30 e o G7 Scout também passarão por alguns ajustes para encaixá-los no novo tipo Marksman, com maior velocidade de movimento de mirar. O Repeater também está causando mais danos nas pernas (0,85, em vez de 0,75), embora o Scout tenha reduzido a precisão do disparo do quadril.

Finalmente, as Estrelas Voltaicas como um todo se tornarão um pouco menos mortais. A Respawn removerá as penalidades de lentidão e de mira ao ficar preso para dar aos inimigos uma chance de lutar (ou pelo menos a oportunidade de fugir dos companheiros de equipe) sem tirar a satisfação de atingir alguém com isso.

Essas mudanças entrarão em vigor quando a atualização Legado for lançada em 4 de maio.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 29 de abril.