Notas da atualização 1.16 de Apex Legends falam do erro de Wraith e da Munição disruptora

A expectativa para o Evento de Coleção Coroa de Ferro, de Apex Legends, que acontece 13 a 27 de agosto, foi intensa. Mas os fãs tinham preocupações em relação ao jogo que precisariam de respostas, e as notas de atualização fizeram exatamente isso.

A Respawn divulgou as notas da atualização 1.16 junto com o lançamento do evento da Coroa de Ferro que parece ter acalmado muitas das frustrações dos fãs.

Uma das reclamações mais comuns era o erro em Wraith, que poderia ser explorado para permitir que a personagem usasse sua habilidade tática, Adentrando o Vazio, infinitas vezes. Isso garantiria que a Combatente Interdimensional tivesse invulnerabilidade para passar pela última rodada do círculo enquanto os oponentes morrem lentamente para ele.

infinite q wraith Clip of sYnceDez Playing Apex Legends – Clipped by davexxx

Com a última atualização, porém, o erro em Wraith que permitia que os jogadores removessem o tempo de recarga de Adentrando o Vazio foi corrigido.

A Munição disruptora, que levava o fraco Alternador do lixo ao luxo, foi enfraquecida. O multiplicador de dano do escudo concedido pela munição baixou de 1,7 para 1,55.

Imagem via Respawn Entertainment

“A Munição disruptora no Alternador está destruindo escudos muito rapidamente e ainda se provando mais forte do que deveria ser, então estamos reduzindo o multiplicador da munição disruptora em dano do escudo”, disse a Respawn.

Mesmo que o enfraquecimento da Munição disruptora afete a pistola RE-45, que também usa o anexo, a Respawn fortaleceu o tamanho do magazine dela em todos os níveis. Isso faz com que a pistola possa derrubar um inimigo de uma vez só.

“Derrubar um inimigo não-fortificado com a RE-45 com 0, 50, 75 e 100 de escudo requer 10, 14, 16 e 19 tiros, respectivamente, então esse tiro extra permite que, com essa arma, inimigos um pouco mais fortes sejam derrubados com um magazine só, em vez de saírem vivos por um fio”, a Respawn acrescentou.

A Respawn já provou várias vezes que ouve seus fãs. Comprovando isso ainda mais, foram adicionados questionários dentro do jogo, pedindo opiniões dos jogadores.

Imagem via Respawn Entertainment

“Depois de jogar, pode aparecer uma mensagem perguntando se você gostou da sua última partida”, disse o gerente de comunidade da Respawn, Jayfresh. “Esses dados nos ajudam muito, então, por favor, responda a mensagem quando aparecer.”

As extensas notas de atualização também mencionaram outras preocupações menores. O recuo do rifle de assalto R-301, por exemplo, aumentou, fazendo com que ele seja mais difícil de usar em distâncias longas. Os jogadores não serão mais deixados para trás se seus esquadrões entrarem em uma partida e as lendas com Low-Profile agora recebem dano no torso, não na perna, quando são atingidos no quadril.

Artigo publicado originalmente por Andreas Stavropoulos em inglês no Dot Esports no dia 13 de agosto.