Modo por Tempo Limitado Grande dia do CARA volta (mais uma vez) a Apex Legends

A Respawn havia suspendido o modo no início do evento por causar problemas ao servidor.

O novo modo por tempo limitado de Apex Legends tira as lendas da jogada. Grande dia do CARA voltou ao battle royale como parte da Soirée de Setembro, depois de ter sido removido da rotação devido a um erro neste mês.

No modo especial, os esquadrões jogam como CARAs, os bonecos de treinamento, em vez dos personagens de sempre. Todos os jogadores da partida têm as mesmas habilidades: uma tática que obtém saques aleatórios, uma suprema que pode ter vários efeitos diferentes e uma passiva misteriosa.

DUMMIE's Big Day, take 2 🎬



Pick a color and survive with surprising abilities and ultimates! Play DUMMIE's Big Day now through Sept 29. — Apex Legends (@PlayApex) September 22, 2020

Grande dia do CARA era, originalmente, o primeiro modo da Soirée de Setembro, que traz um modo por tempo limitado a Apex toda semana. As comemorações começaram com ele, mas a Respawn precisou tirar o modo do ar pouco depois, devido a um erro que “fazia o servidor travar se um jogador ficasse ausente na seleção de personagens”.

No lugar do Grande dia do CARA, a Respawn incluiu o Desfiladeiro do Rei noturno na rotação. Neste modo, você se aventura em uma versão noturna do primeiro mapa de Apex, que apareceu no modo por tempo limitado Vingança das Sombras e na missão da quinta temporada, O Fantasma Despedaçado.

Na semana passada, quem voltou para a Soirée de Setembro foi o queridinho modo por tempo limitado Armados e Perigosos. Apesar de o modo só permitir o uso de espingardas e rifles de precisão, diversos jogadores relataram ter encontrado submetralhadoras Volt e munição de energia nas arenas. A Respawn corrigiu o erro dois dias depois de o modo ir ao ar.

A última parte da Soirée pode ser o modo VIVER.MORRER.VIVER, segundo informações encontradas por mineradores de dados. O modo por tempo limitado traz diferenças significativas à forma de reviver aliados. Em vez de precisar usar sinalizadores, os jogadores abatidos revivem ao lado dos aliados restantes no início de cada rodada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 22 de setembro.