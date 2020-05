Missão da temporada 5 de Apex Legends dá início à caçada pela primeira peça de um artefato

É preciso fazer uma incursão no Desfiladeiro do Rei à noite para conseguir.

Começou a caçada. A missão da temporada de Apex Legends teve início hoje, com o primeiro capítulo da saga do Fantasma Despedaçado. Na primeira caçada, é preciso mergulhar no Desfiladeiro do Rei à noite para encontrar uma peça de um artefato misterioso.

A caçada é uma pequena incursão no primeiro mapa de Apex e começa com uma lenda (ou um esquadrão) pulando da nave. Você pode recrutar a maior parte das lendas, exceto Loba e Revenant. Na história recorrente, o simulacro não sabe que o resto das lendas está em busca das peças e Loba fornece apoio e orientação à distância.

Os jogadores saltam na entrada do Túnel de Artilharia e começam a caçada carregando itens predefinidos: Mozambique e P2020, além de um escudo branco, itens de cura e muita munição. É mais que suficiente para lutar contra os muitos Prowlers no caminho ao artefato.

A caçada tem contagem regressiva de oito minutos. Mas, como o caminho é bem direto, o tempo é mais que suficiente para vasculhar tudo no caminho. Você pode encontrar itens de cura e munição que aumentam sua letalidade contra os Prowlers.

Ao chegar ao seu destino, você deve monitorar e proteger uma Ceifadeira Planetária em miniatura até que ela termine de escavar o artefato. Quando o dispositivo terminar de fazer o que precisa, o esquadrão pega o artefato e corre de volta à nave. Completar a caçada concede um Amuleto especial, a peça do artefato e o próximo capítulo da missão.

O primeiro capítulo está em forma de texto e evidencia a desconfiança de Bangalore em Loba. Ela propõe que o resto das lendas entretenha Loba por enquanto, mas também a investiguem por conta própria, e a tarefa vai parar nas mãos de Octane, o viciado em adrenalina de Apex.

A primeira experiência de O Fantasma Despedaçado que os jogadores tiveram foi o prólogo da missão. Loba juntou todas as lendas e fez uma oferta: encontre as peças de um artefato misterioso e não conte a Revenant. Mas o prólogo termina com uma surpresa. Uma das lendas é um espião, e por enquanto só resta aos fãs especular quem seja.

O Fantasma Despedaçado é a missão de temporada de Apex, que terá um novo capítulo por semana para você aproveitar. Isso é, se conseguir conter os Prowlers. Para desbloquear cada caçada, você precisa encontrar o Tesouro nos mapas. Ele pode ser obtido uma vez por dia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 19 de maio.