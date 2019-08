Minerador de dados de Apex Legends vaza habilidades de Crypto

Os fãs de Apex Legends têm se perguntado quando Crypto vai chegar ao jogo, já que o trailer do Passe de Batalha da temporada 2 mostrava o personagem hackeando o Repulsor no Desfiladeiro do Rei. Hoje, um minerador de dados encontrou arquivos que sugerem que Crypto vai chegar antes do que imaginávamos.

O renomado minerador de dados That1MiningGuy compartilhou o que acha das possíveis habilidades de Crypto depois de achar informações cruciais nos arquivos de Apex.

Apex Legends – Fully Explained – Crypto In this video I talk about how Crypto is 99% likely to work on launch. Enjoy.

That1MiningGuy disse que, depois do lançamento da Coroa de Ferro ontem, uma quantidade gigantesca de dados em desenvolvimento foi enviada por engano aos arquivos da atualização de Apex.

“Confirmei com uma fonte confiável, mas não posso dizer nomes, que os arquivos foram deixados lá por acidente”, disse That1MiningGuy.

O minerador de dados conseguiu vasculhá-los e encontrar um monte de informações inéditas sobre Crypto, o Especialista em Vigilância, incluindo quais podem ser suas habilidades.

Habilidade tática: Aerial drone

Crypto posiciona um drone de câmera aéreo por 40 segundos que pode ser atingido por inimigos. O drone pode ir até a 200 metros de distância de Crypto.

“Crypto também recebe mensagens na tela mostrando sua distância do drone, distância de qualquer alvo para que o drone esteja olhando, e tem a habilidade de hackear portas, saquear lixeiras e pegar os estandartes dos aliados com seu drone”, disse That1MiningGuy.

Passiva: Neuro link

Crypto e seu time podem ver o que o drone de vigilância detectar em até 30 metros de distância deles. O drone provavelmente vai trazer informações da localização de um inimigo.

“Presumo que ele vai mostrar através de paredes ou no seu minimapa”, That1MiningGuy explicou.

Ultimate: Weapon drone EMP

Carregue uma explosão eletromagnética de seu drone e cause dano ao escudo, reduza a velocidade de inimigos e desabilite todas as armadilhas.

O drone parece ser o centro do conjunto de habilidades de Crypto, porque sua passiva e sua ultimate são usadas através de sua habilidade tática. That1MiningGuy prevê que Crypto vai poder alternar entre sua visão e a câmera do drone para controlar o dispositivo para hackear portas e saquear lixeiras.

That1MiningGuy admite que isso é só especulação baseada nos dados minerados e a Respawn não confirmou nenhuma das informações.

Com o desenvolvimento de Crypto tão adiantado, parece que a estreia do hacker no Desfiladeiro do Rei pode estar próxima.

Artigo publicado originalmente por Andreas Stavropoulos /em inglês no Dot Esports no dia 14 de agosto.