Minerador de dados de Apex encontra imagem completa de Revenant no site da EA

Revenant não está tão distante da Apex Games quanto os jogadores pensam.

A Respawn revelou que Forge seria o próximo personagem a entrar na luta na temporada 4 de Apex Legends, mas o minerador de dados That1MiningGuy sugere que há mais nessa história. Ele encontrou uma imagem completa da lenda robótica, escondida no site de respostas da EA.

A descoberta é uma imagem de corpo inteiro de Revenant, lenda robótica sobre a qual muitos dados já foram minerados anteriormente. Segundo That1MiningGuy, a imagem estava no site de respostas da EA, mas oculto ao público, Ele revelou Revenant mudando um número na URL do cabeçalho de Forge.

O cabeçalho de Forge aparece na URL como “al6”. Ao mudar o número para um 7, aparece a imagem de Revenant, e ao diminuí-lo, aparecem imagens de lendas mais antigas como Wattson e Crypto.

A maior parte da comunidade acreditava que Revenant seria o próximo personagem lançado devido ao foco da Respawn nele. Ele foi o anfitrião do modo por tempo limitado Vingança das Sombras, no evento Luta ou Fuga, e apareceu brevemente no trailer. A equipe de desenvolvedores optou por, em vez disso, anunciar Forge.

A temporada 4 de Apex se chama “Assimilação” e será dividida em duas partes. As primeiras seis semanas acontecem em uma versão atualizada dos Confins do Mundo, mas o Desfiladeiro do Rei estará de volta no fim de março. Os desenvolvedores deram a entender que a Hammond Robotics, patrocinadora de Forge, pode estar envolvida com as mudanças aos Confins do Mundo, arena da primeira parte da temporada.

Recentemente, os mineradores de dados descobriram informações sobre Revenant, e a lenda subiu rapidamente a status de mito, como uma das possíveis próximas novidades de Apex Legends. A Respawn surpreendeu a todos anunciando Forge, mas a comunidade não vai esquecer. Há especulações de que as duas lendas seriam lançadas na próxima temporada.

Revenant pode vir depois de Forge à Apex Games e ser lançado no meio da temporada, com o retorno do Desfiladeiro do Rei. Outra possibilidade é que a lenda seja lançada assim que a temporada 4 for ao ar. Os mineradores de dados parecem ter descoberto itens de Dia de São Valentim para Revenant, o que indica que ele já estaria presente em meados de fevereiro.

A imagem encontrada por That1MiningGuy pode não ser a única referência a Revenant nos sites da EA. Pouco depois de a Respawn revelar Forge, os jogadores encontraram uma imagem que lembra o formato da lenda escondida no plano de fundo da página oficial da temporada 4.

Apesar de Revenant ser uma presença conhecida há algum tempo, a Respawn não fez uma declaração oficial sobre a data de lançamento da lenda. Em vez disso, a desenvolvedora anunciou oficialmente que Forge seria o próximo personagem a ser lançado em Apex. Nos primeiros dias do jogo, tanto Caustic quanto Mirage eram lendas desbloqueáveis, então não é impossível que esse mesmo formato seja repetido em Assimilação, mas o lançamento de Revenant ainda não é oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 24 de janeiro.