Jogador de Apex Legends cria um Código de Conduta para tornar as partidas públicas mais agradáveis

Um jogador de Apex Legends resolveu pegar a bronca em relação ao comportamento dos jogadores. O fã compartilhou um Código de Conduta para o battle royale ontem, feito por ele, para ajudar as partidas públicas a serem mais agradáveis ​​ao jogar com jogadores aleatórios.

O jogador descreveu 15 regras simples, projetadas para fazer com que as equipes trabalhem juntas, sem serem arrogantes ou distraídas. Algumas regras parecem familiares aos jogadores que se esforçam ao máximo para ser bons companheiros de equipe, mas muitos jogadores as quebram constantemente e são frequentemente vistos como um prejuízo para o seu time.

A primeira regra estabelece que não há reivindicação de lenda na tela de seleção de personagem. Muitos jogadores deixarão uma partida se não conseguirem o personagem que desejam, o que deixa sua equipe em desvantagem pelo resto da partida. A segunda regra explica esse cenário e como ele afeta negativamente outros jogadores.

As regras três, quatro e cinco estão relacionadas à participação no jogo. Os jogadores não devem sinalizar locais repetidas vezes se não forem o líder, pois geralmente isso é considerado uma distração ou acaba sendo até irritante. Os jogadores também não devem decidir pousar sozinhos se discordarem do local de pouso, pois isso separa a equipe e cria uma desvantagem para cada um dos jogadores.

A quinta regra explica a importância de se separar do líder durante o pouso para evitar saquear no mesmo edifício.

As regras seis a doze explicam a etiqueta adequada para jogadores mortos e companheiros de equipe que tentam reviver um jogador abatido. Os jogadores não devem deixar a partida imediatamente após a morte, porque seus companheiros de equipe ainda têm a chance de revivê-los. Eles também não devem sinalizar repetidamente sua caixa de morte enquanto seu companheiro de equipe está em uma briga.

Os jogadores devem garantir que a área esteja segura antes de reviver um jogador, e eles não devem saquear caixas de morte até que seu companheiro de equipe esteja pronto. Reviver um colega de equipe morto deve sempre ser uma prioridade, mas o jogador morto não deve sinalizar repetidamente um local de ressurgimento.

As duas últimas regras explicam a importância do compartilhamento de itens e comunicação. Os jogadores devem compartilhar remédios, munição e sinalizar itens valiosos para seus companheiros de equipe. Os jogadores também devem executar sinalizações nos locais inimigos, para onde estão indo, e reconhecer os sinais um do outro.

Essas regras simples estabelecem uma base para os jogadores que deve torná-los um melhor companheiro de equipe. Se todos os jogadores seguissem essas regras, as partidas em público seriam menos estressantes e mais divertidas. Porém, muitos jogadores ainda precisam aprender esses conceitos simples, mas espero que para os fãs de Apex, a lista ajude pelo menos alguns jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 24 de maio.