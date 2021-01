Horizon usa o Corredor Dimensional para viajar de volta para sua antiga casa no último teaser do Apex Legends

O motivo de Horizon se juntar aos Jogos Apex foi viajar no tempo para se reunir com seu filho, e ela o fez, de acordo com… ela mesma. O mais recente teaser do Apex Legends traz Horizon de volta para sua antiga casa apenas para encontrar uma mensagem dela mesma no futuro.

Ativar o Corredor Dimensional após interagir com as mensagens anteriores de Newton teletransporta Horizon de volta para sua antiga casa, como evidenciado pelo papel de parede com tema espacial rachado de seu filho. Uma mensagem a espera: desta vez, não de Newton, mas da própria Horizon.

The Horizon lore finale pic.twitter.com/noCW4m7JzA — Shrugtal (@shrugtal) January 22, 2021

“Sou eu, bem, você, para ser precisa. Apenas em um tempo um pouco diferente”, diz a mensagem. "Och, você conseguiu, sua jovem brilhante. Não posso te dizer como, mas... você fez isso. Ou você vai fazer. Você vai chegar em casa... até aqui. Para ele. Então não ouse desistir, garota. Nunca."

O teaser é a conclusão das mensagens de Newton. O filho de Horizon, que deixou para ela um total de três mensagens, que atestam que Horizon foi capaz de voltar no tempo e se reunir com seu filho.

A mensagem final de Newton apontou para o Corredor Dimensional como uma possível solução para o enigma da viagem no tempo, depois que sua mãe disse isso a ele, e parece que Horizon poderia viajar no tempo (ou já o fez, dependendo da linha do tempo).

Para ativar totalmente a sequência do Corredor Dimensional, os jogadores precisam caçar todas as três mensagens em ordem. A primeira está em uma loja de bicicletas perto de Propriedades, a segunda está em uma casa a leste de Oasis, e a terceira está na cabine do Transportador. O minerador de dados Shrugtal montou um mapa útil com as localizações exatas e a ordem de cada registro de vídeo de Newton.

All four Horizon "audio log" locations for your reference. pic.twitter.com/ezMRf3nUfj — Shrugtal (@shrugtal) January 22, 2021

Viagem no tempo é um dispositivo de narrativa complicado, mas tem seu precedente no universo Apex. Os jogadores podem viajar no tempo em alguns momentos da história durante Titanfall 2, mais notavelmente na missão Effect and Cause que tem o piloto Jack Cooper alternando entre o presente e o futuro para encontrar o dispositivo Ark.

A viagem no tempo pode ser representada de várias formas. A viagem no tempo de Horizon poderia ser um loop fixo da linha do tempo, o que faz com que ela sempre viaje no tempo e bloqueie a linha do tempo em seu estado atual. Também pode ter outros efeitos, seja mudando a linha do tempo ou criando uma linha do tempo totalmente fragmentada. Ainda não está claro como a viagem no tempo de Horizon pode alterar o universo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 22 de janeiro.