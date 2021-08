Habilidades de Seer, o mais novo rastreador de Apex

Os fãs de Apex Legends podem querer evitar brincar de esconde-esconde com o mais novo rastreador do Battle Royale.

Seer vai estrear na décima temporada de Apex, Revelação, oferecendo muita inteligência e utilidade para ajudar seu time a se tornar campeão. Adicione uma interrupção incômoda que pode parar os inimigos em seu caminho e os usos da nova lenda são infinitos.

Enquanto a Respawn ainda não revelou as notas completas da atualização, aqui está o kit de habilidade do Seer.

Imagem via Respawn Entertainment

Passiva – Busca de Coração

Seer pode visualizar e ouvir os batimentos cardíacos do inimigo próximo ao mirar.

Habilidade tática – Foco de atenção

Seer libera microdrones de sua câmara cardíaca e os lança em linha reta. Após um pequeno atraso, os microdrones entram em colapso para escanear os inimigos por oito segundos e revelar suas barras de saúde. A tática também atua como uma interrupção, evitando que os inimigos realizem certas ações, como reviver aliados ou usar itens de cura.

Habilidade Suprema – Exposição

Seer cria uma esfera de microdrones, detectando inimigos que se movem rapidamente ou disparam armas. Os inimigos podem atirar na esfera para terminar a Suprema ou agachar-se para contornar sua detecção.

Seer deve oferecer muito suporte para sua equipe, com todo o seu kit girando em torno de inteligência e informações. Todas as suas habilidades podem informar o Seer e seu esquadrão sobre o paradeiro dos inimigos e uma interrupção deve ser útil ao executar um ataque a oponentes feridos. Uma vez que ele desempenha um papel mais de suporte, o jogador de Seer terá que contar muito com a coordenação da equipe para maximizar a utilidade de seu kit. Entre os escalões mais altos, no entanto, o Seer provavelmente terá sucesso.

A Revelação começa na próxima semana, na terça-feira, 3 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 26 de julho.