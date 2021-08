Granadas chamariz, minas de proximidade e um bicho-papão sinistro: o desenvolvimento de Seer em Apex é longo e cheio de história

Amanda Doiron da Respawn e Travis Nordin discutiram as primeiras iterações de Seer com o Dot Esports.

Supostamente destinado a suportar a maldição da mariposa, Obi Edolasim, agora conhecido como Seer pelos fãs do Apex Legends, foi expulso da sociedade por medo de que seu olhar atraísse todos para a chama. Mas o amor incondicional de seus pais ajudou a fomentar sua criatividade e Seer trouxe sua arte única para as arenas.

Agora um ícone artístico para outros rejeitados, o mito de Seer continua a crescer enquanto ele segue seu caminho para os Jogos Apex. E enquanto ele entra em Apex: Revelação como um criativo empata, as primeiras iterações de Seer o retratam como um bicho-papão sinistro, de acordo com a escritora Amanda Doiron.

“O clima do kit em que você pode ouvir os batimentos cardíacos parecia que seria super assustador,” Doiron disse ao Dot Esports. “Começamos com algumas iterações anteriores onde, na verdade, era uma lenda mais sinistra. Mas quando começamos a entendê-lo mais… o que realmente ressoou foi ‘e se este fosse um bicho-papão completamente rotulado de forma injusta… e se fosse realmente alguém que era muito empático, criativo e sensível, mas eles apenas colocaram esse rótulo nele?”

Mesmo que Seer não tenha se revelado o antagonista ameaçador e malicioso desde seu projeto inicial, a reputação da lenda “amaldiçoada” ainda o precede. Em um teaser no jogo que antecedeu Revelação, por exemplo, algumas das outras lendas comentaram sobre vários rumores infundados. Lifeline diz que ouviu “esse cara é feito de mariposas”. Bloodhound adverte que uma “maldição não deve ser tratada levianamente”, e Wattson afirma que “rumores dizem que a mãe deste combatente era uma lua e seu pai uma mariposa”.

Bicho-papão ou não, a reputação de Seer o tornou “mais mito do que homem”, de acordo com Doiron. E com tudo o que as lendas dizem sobre ele, é difícil determinar o que é real e o que não é.

Junto com a história de origem de Seer, o kit de habilidade da Lenda passou por várias versões antes de sua forma final. O engenheiro de software Travis Nordin explicou que o Seer teve três revisões, relembrando a “longa e célebre história” do rastreador.

“A primeira iteração foi muito mais focada em áudio”, disse Nordin ao Dot Esports. “Sua tática era uma granada chamariz que disparava, o que era superdivertido… Sua suprema era… uma esfera que bloqueava o som. Se você estivesse lutando dentro dela, nenhum daqueles sons soaria. O pensamento era ‘podemos fazer algo com terceiros e impedir as pessoas de pularem em você?’”

Esta versão do kit de Seer acabou sendo descartada porque “quebrou uma parte essencial do jogo”. Como qualquer atirador, o som no Apex desempenha um papel fundamental na compreensão da posição do inimigo e na determinação das ações do jogador. Bloquear o som completamente infringiria esse princípio básico do Battle Royale.

A segunda iteração do Artista das Emboscadas deu a ele minas de proximidade que fariam a visão do inimigo ficar preta e branca, ensurdecendo seu som e desorientando os jogadores capturados. Combinar isso com seu sensor de batimentos cardíacos permitiria que você identificasse uma ameaça e preparasse armadilhas para pegar uma vítima desavisada. Mas os jogadores seriam então forçados a esperar que seus inimigos viessem até eles em vez de agir de acordo com as informações. Isso levou os desenvolvedores a projetar a tática Foco de Atenção, que permite marcar e interromper um oponente depois que seu sensor de batimentos cardíacos o aponta em sua direção.

Nordin também discutiu as lendas ideais de sinergia com o Seer, identificando o companheiro rastreador Bloodhound. Os jogadores videntes podiam detectar um batimento cardíaco e alertar o Bloodhound, que então lançaria o Olho do Pai de Todos na direção do esquadrão inimigo. Uma vez marcados, o Seer pode seguir com sua tática e pegar os inimigos desprevenidos.

Mas um dos maiores oponentes da nova lenda é Crypto.

“O EMP [de Crypto] destruirá a suprema do Seer”, disse Nordin. “Você precisa ter cuidado onde você joga porque pode ser abatido muito rapidamente. Se um Seer é inteligente e se esconde em um canto, o PEM de Crypto não vai se importar com isso.”

Seer estreia com a 10ª temporada da Apex em 3 de agosto, trazendo estilo, inovação e um kit exclusivo para os Jogos Apex. E embora ele não seja exatamente o bicho-papão, os jogadores definitivamente vão querer correr e se esconder do Artista da Emboscada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 02 de agosto.