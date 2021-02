Fuse foi uma “semente” que os desenvolvedores de Apex “plantaram e regaram” até se tornar uma lenda bombástica

Walter “Fuse” Fitzroy foi apresentado aos Jogos Apex no trailer de lançamento da oitava temporada, acompanhado de fogos de artifício e, convenientemente, explosões. O que deveria ser um evento feliz, mesmo que narcisista, foi por água abaixo quando uma antiga amizade de Fuse hackeou sua nave, atirou em quem estava perto e detonou explosivos que criaram uma cratera no Desfiladeiro do Rei.

As outras lendas do jogo certamente não vão ficar felizes com a chegada do australiano. Mas a roteirista Amanda Doiron disse ao Dot Esports que é "difícil não gostar" de Fuse.

Os desenvolvedores da Respawn gostaram muito de criar o Especialista em explosivos bombásticos para a oitava temporada de Apex Legends, Caos. Fuse tem charme. Ele é carismático e “muito bom em convencer qualquer pessoa”, disse Doiron. E sua personalidade cativante rapidamente ganhou vida própria.

“Todo personagem é uma semente. A semente dele foi uma granadinha que plantamos e regamos por um tempo”, disse o designer Eric Canavese. “Assim que começamos a dar vida ao personagem, ele decolou. Ele era um personagem próprio, dono de si.”

Criar um personagem é uma das empreitadas que envolvem mais áreas diferentes dentro da Respawn, então desenvolver uma nova lenda envolve a "santíssima trindade" de mecânica de jogo, design e narrativa, segundo o diretor Steve Ferreira. E os desenvolvedores precisam levar muitas coisas em consideração em todo o processo. Se perder nesse personagem é divertido para os jogadores? É possível se identificar com esse personagem? Os jogadores gostariam de ser esse personagem?

Em sua essência, Fuse é uma lenda construída em torno dos explosivos. Mas a Respawn teve o cuidado de não criar um especialista militarizado demais. Em vez disso, a personalidade "exagerada" e "bombástica" de Fuse foi levada ao máximo, criando o "cara com quem deve ser legal sair para beber" e "ouvir suas histórias", segundo Ferreira.

Captura de tela via Respawn Entertainment

Para toda lenda, há várias versões iniciais que não chegam ao jogo — e com Fuse não foi diferente. Uma de suas primeiras habilidades táticas envolvia sugar todas as granadas que estivessem no chão perto dele, desarmá-las e adicioná-las ao inventário. Mas isso não pareceu combinar muito com o personagem.

“Nós gostamos, ficou legal, mas era bem mais situacional e não estava se encaixando muito bem”, disse Canavese. “É legal desarmar bombas, mas explodir coisas é bem mais legal.”

Ainda mais surpreendente é o que a suprema de Fuse poderia ter sido. Inicialmente, o plano era que ele tivesse um morteiro que poderia ser colocado no chão e usado por aliados. Ativar o morteiro abriria o mapa, permitindo que você marcasse locais a uma distância "excepcional" e jogasse uma única bomba. Seria uma mecânica devastadora e única, mas era muito distante da base do battle royale.

“Isso foi divertido”, lembrou Canavese. “Mas acabamos sentindo que não estava no mesmo ritmo do resto de Apex e destoava de como queríamos os combates, só recuando e observando do canto.”

A suprema atual de Fuse lança uma sequência de bombas, criando um círculo de fogo que prende os jogadores. Como uma versão mais poderosa da granada incendiária, a habilidade causa muito dano inicialmente e depois um pouco mais, causando lentidão nos inimigos. Por mais catastrófico que pareça, a Respawn fez o possível para garantir que ele esteja (de preferência) balanceado.

Wattson, a destruidora de projéteis de Apex, consegue neutralizar as duas habilidades de Fuse com sua Torre Interceptora. O Suporte de Salto de Octane, a Tirolesa de Pathfinder e o portal de Wraith podem ajudar a escapar das chamas. Mas sempre há a preocupação de que alguma habilidade possa limitar demais a mobilidade das lendas, então a equipe vai ficar de olho em Fuse.

Imagem via Respawn Entertainment

Quanto a que lenda funciona melhor com ele, o designer OT Harrison comentou algumas possibilidades.

“Qualquer habilidade que tente confinar jogadores em um espaço, especialmente ao ar livre, provavelmente combina bem com Gibraltar e Bangalore”, disse ele. “Vimos combinações com a suprema de Fuse e o Buraco Negro de Horizon, tentando manter os jogadores em um local exato. Você consegue dessa forma.”

A oitava temporada de Apex está no ar, quase dois anos desde o lançamento do battle royale. Com Caos, foi lançada uma nova lenda, armada com bombas, balas e uma personalidade explosiva. E, se a mecânica do personagem for parecida com sua estreia nos Jogos Apex, a oitava temporada vai bombar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.