Fantasma Despedaçado: entenda a caçada pela primeira peça em Apex Legends

A Missão da temporada de Apex Legends começou nesta semana, com a primeira de uma série de caçadas. Na missão, os jogadores precisam entrar no Desfiladeiro do Rei à Noite e encontrar a primeira peça de um artefato misterioso, derrotando dezenas de Prowlers para conseguir isso.

A história do Fantasma Despedaçado será contada em capítulos semanais. É preciso terminar cada caçada para desbloquear o capítulo. A missão da temporada é a forma da Respawn de misturar elementos da história e do jogo, e a promessa de um novo capítulo por semana é suficiente para manter ocupados os jogadores que mais se interessam pela história.

O prólogo da missão ficou disponível com o início da quinta temporada, em 12 de maio, mas ainda foi preciso esperar uma semana para começar a caçada e obter a primeira peça do artefato. Confira aqui tudo o que você precisa saber sobre a primeira missão.

Caçando a primeira peça

A primeira caçada começa na entrada da Artilharia. É preciso passar pelo Túnel da Artilharia e entrar nas instalações para pegar a primeira peça do artefato e voltar em segurança para a nave. Mas o caminho até a relíquia é protegido por Prowlers ferozes.

A missão começa com uma P2020 e uma Mozambique, escudos brancos, alguns itens de cura e granadas Thermite. O caminho é bem direto e qualquer jogador que já tenha ido à Artilharia ao menos uma vez não terá problemas para se localizar. Alguns Prowlers estão à espreita, mas é fácil lidar com eles.

Os túneis abrigam alguns equipamentos, como munição Hammerpoint, que faz com que as armas iniciais se tornem particularmente mortais. A primeira construção logo em frente tem uma R-99 e uma Mastiff, além de uma L-Star completa e um capacete dourado no nível máximo. Você pode até fazer um desvio para a parte direita do mapa para conseguir uma Spitfire dourada, mochila dourada e escudo roxo.

Quando as lendas encontram seu destino final, devem ativar um dispositivo que vai escavar a peça. Leva alguns segundos, então é bom ter certeza de que você se livrou dos Prowlers ou que enviou um holograma de Mirage para distrair os inimigos (eles sempre caem). Quando o dispositivo estiver no lugar, todas as criaturas se tornam sombras e sua vida é consideravelmente reduzida.

A partir daí, o foco é em segurar a posição. Os inimigos provavelmente vão atacar pela frente, então é fácil derrotá-los com granadas Thermite, as cercas de Wattson e o gás de Caustic. Há duas Ameaças Digitais na área, acima de cada lance de escadas, para garantir que você acerte os tiros.

Quando o artefato estiver pronto, é hora de pegá-lo e sair correndo. É preciso virar à direita logo depois de sair da construção para encontrar a zona de pouso, no terraço do depósito. Pathfinder pode criar uma tirolesa para todo o esquadrão, mas, caso você não tenha o robô no esquadrão, precisa agir rapidamente. Hordas de Prowlers vão aparecer, especialmente pela frente, então você vai precisar abatê-los rapidamente ou fugir mais depressa, subir as escadas e chegar até a nave em segurança.

Completar a caçada desbloqueia o amuleto de arma Sapphire, uma descrição do núcleo Gemini-XG desbloqueado e o próximo capítulo da história.

Capítulo Um: Palhaço Ranzinza

A missão da temporada começou com o prólogo, “Serpente Traiçoeira”, que vê Loba oferecendo seus “vários talentos” para as lendas se eles a ajudarem a recuperar partes de um artefato misterioso. Ela chantageia cada lenda para fortalecer seu argumento. Ela conhece a mãe doente de Mirage e o suposto passado criminoso de Caustic, por exemplo, e usa isso como uma ameaça velada.

A condição de Loba é que ninguém conte ao Revenant sobre o plano. “Guardem isso a sete chaves”, diz ela. “Se ele descobrir… não vai ser bom pra ninguém.” O prólogo termina com um toque de conformidade maliciosa. Uma das lendas não “contou” a Revenant, mas escreveu uma mensagem para ele. E a identidade da serpente ainda é desconhecida.

O primeiro capítulo ocorre depois que os jogadores colocam as mãos no primeiro artefato. As lendas se reúnem no bar do Mirage, o Paradise Lounge, para uma discussão. A desconfiança das lendas em relação a Loba parece aumentar, e, aparentemente, ninguém a detesta mais do que Bangalore.

“Não sei vocês, mas eu não aceitei receber ordens de uma ladrazinha quando assinei o contrato de Lendas”, ela diz com raiva. O plano de Bangalore com o resto das lendas é seguir a liderança de Loba, por enquanto, mas fazer sua própria investigação, e ela tem uma pista.

Bangalore ouviu Loba conversando com alguém chamada Yoko da Hammond Robotics sobre uma reunião. Poderia ser a oportunidade perfeita para reunir informações. Por sorte, Octane tem um encontro com uma garota chamada Yoko, da Hammond Robotics (“Acham que elas se conhecem?” diz ele, e ele não está brincando).

“Octane, você precisa descobrir o motivo dessa reunião entre a Loba e a Hammond”, disse Bangalore. “E eu preciso de provas, para ela não poder negar depois.”

A Hammond Robotics é a empresa por trás da criação de Revenant, mas seu simulacro assassino sofreu uma falha e agora está em busca de vingança pelo que fizeram com ele. Revenant é um inimigo comum de Loba e da Hammond Robotics, o que pode originar uma parceria improvável.

Núcleo Gêmeo-XG

A missão também revela a descrição do Núcleo Gêmeo-XG que as lendas recuperaram em sua primeira incursão.

“Responsável por funções superiores e memória”, diz ele. “O entalhe nele indica o tipo ‘XG’, sobre o qual não existem registros. Obviamente, é a metade de uma configuração gêmea rara, que requer um núcleo par ressonante para funcionar.”

O Núcleo Gêmeo sugere a próxima peça que os jogadores precisam recuperar: o outro Núcleo Gêmeo, projetado para agir lado a lado com o XG. O fato de ser “responsável por funções superiores e memória”, no entanto, sugere que qualquer que seja a forma do artefato, é senciente.

É possível que Ash de Titanfall 2 possa fazer o seu caminho para Apex. Com a adição de simulacros à história oficial de Apex, os jogadores podem ter que reconstruí-la como parte da missão. No entanto, é apenas uma teoria, que leva em conta a descrição do Núcleo Gêmeo e um amuleto chamado “Ash Bobblehead” encontrado através de dados minerados meses atrás.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 20 de maio.