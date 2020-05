Fã de Apex Legends tenta recriar o salto de Loba do trailer da quinta temporada – e falha miseravelmente

Um fã de Apex Legends tentou fazer o impressionante salto do penhasco de Loba, visto no trailer da quinta temporada. Mas aparentemente, ele é muito mais difícil do que parece.

No trailer, Loba pula de um penhasco perto do que sobrou da Cidade das Caverias e usa seu bracelete de transpulsão para aterrissar de maneira emocionante. A cena termina com a ladra pegando o Revenant e acabando com ele de maneira cinematográfica. A tentativa do jogador, entretanto, não chega nem perto.

Com seus aliados abatidos e escudos sendo esmagados por inimigos à distância, o jogador teve que pensar rapidamente. Ele então correu em direção à borda do mapa e jogou a pulseira para o outro lado do canyon. Mas, depois de não pressionar o botão de ação novamente para iniciar a animação de translocação, o jogador caiu para sua morte.

Loba até sacudiu hilariamente o dedo em um gesto de “não-não” enquanto a pulseira voltava para ela antes de sua morte.

“PS: NÃO tente recriar a cena do trailer da Loba”, disse o jogador.

A quinta temporada de Apex, Sorte Grande, começou, apresentando uma nova lenda, um novo Passe de Batalha e grandes mudanças no Desfiladeiro do Rei.

Os jogadores podem comparecer hoje para a emocionante ação da quinta temporada, apenas certifiquem-se de não tentar saltos exagerados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 13 de maio.