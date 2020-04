Erro em servidores da EA impede que jogadores entrem em partidas online

É a segunda vez que aparecem problemas no servidor do serviço em menos de 24 horas.

Os servidores da EA apresentaram erros de conexão pela segunda vez em menos de 24 horas.

Os jogadores foram impedidos de entrar em partidas online hoje devido a erros no servidor por parte da EA. Tentar abrir o cliente do Origin faz com que ele rode em modo offline e negue conexão aos serviços.

“Estamos investigando os problemas que afetam nossos serviços”, a EA explicou. “Caso não consiga jogar online, accessar o Origin ou entrar em contato com a EA Help, estamos investigando.”

Ao executar o cliente do Origin, os jogadores recebem uma mensagem de erro dizendo que “o login no Origin está indisponível no momento”. Ao continuar com o login, você entra em modo offline e aparece um aviso. “Você está offline”, diz a mensagem. “O Origin está no modo offline. Conecte-se para acessar todos os recursos do Origin.”

Não é a primeira vez que aparecem erros de conexão nos servidores da EA nas últimas 24 horas. O EA Help relatou outra onda de problemas hoje, mas esses foram resolvidos em menos de uma hora. Os erros, porém, voltaram cinco horas depois.

Diversos títulos da EA estão sofrendo com os erros de conexão. FIFA 2020 desabilitou temporariamente a criação de partidas de FUT e VOLTA FOOTBALL devido aos problemas, e os jogadores que tentarem abrir Apex Legends nos consoles recebem a mensagem de Erro 100 devido a erros de conexão. Os que estiverem no PC provavelmente não vão conseguir rodar o jogo devido à interferência do serviço do Origin.

A EA não é a única empresa que tem enfrentado erros de conexão. Ontem à noite, a Blizzard Entertainment sofreu um ataque DDoS mas resolveu o problema em menos de uma hora.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 14 de abril.