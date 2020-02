Desfiladeiro do Rei volta brevemente a Apex Legends

Fãs de Apex Legends, já podem pular de alegria: o Desfiladeiro do Rei está de volta.

A Respawn revelou no Twitter o retorno do mapa da primeira temporada, explicando que o Desfiladeiro do Rei fica disponível para jogar de 21 a 24 de fevereiro.

We're going back to where it all started. 😎



Starting tomorrow through Feb 24, in addition to World's Edge, Season 1 Kings Canyon will also be available to play. pic.twitter.com/OLDCegRrPX — Apex Legends (@PlayApex) February 20, 2020

Provavelmente será possível escolher em que mapa jogar. Mas não se sabe se o mapa será um modo separado ou se será possível jogar ranqueadas no Desfiladeiro do Rei. Os desenvolvedores explicaram que o mapa será o Desfiladeiro do Rei da primeira temporada, então o Repulsor deve estar no lugar.

Não é o primeiro breve retorno do mapa desde sua substituição por Confins do Mundo. Um modo noturno do Desfiladeiro do Rei foi lançado no evento Luta ou Fuga e voltou no Evento Arcade Grande Soirée.

Desenvolvedores da Respawn explicaram durante a stream dos desenvolvedores de Apex em janeiro que a temporada 4 aconteceria em duas etapas. Confins do Mundo seria o mapa entre 3 de fevereiro e 23 de março, e Desfiladeiro do Rei voltaria entre 24 de março e 5 de maio.

O mapa nostálgico deve agradar aos fãs que sentiram sua falta na terceira temporada, mas grandes mudanças foram feitas aos Confins do Mundo na quarta temporada para deixar a experiência mais emocionante. Uma nova Ceifadeira Planetária substituiu o depósito de combustível, trazendo corredores longos que facilitam a defesa de flancos. Uma fissura de lava dividiu a Cidade Capitólio em duas, criando dois pontos de saque separados para os jogadores. E o novo Campo de Pesquisa deve fazer com que os jogadores pousem mais longe do centro do mapa, devido à quantidade de armas mais raras disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 20 de fevereiro.