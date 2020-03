Desfiladeiro do Rei volta a ficar disponível em Apex para o final de semana

Neste final de semana, o Desfiladeiro do Rei é a atração principal de Apex Legends.

O primeiro mapa de Apex voltou hoje à rotação de mapas para os modos casuais. O Desfiladeiro do Rei estará disponível até 23 de março, mas não vai demorar muito pra voltar.

Time to put some lead down range. 😎



Season 2 Kings Canyon is now available to play, as well as World's Edge, now through March 23. pic.twitter.com/KMWu3HxT9v — Apex Legends (@PlayApex) March 20, 2020

Os jogadores podem entrar na versão da segunda temporada do Desfiladeiro do Rei, incluindo até o Domínio de cidade da Wraith, do evento Passos no Vazio. Foi a última versão jogável do mapa nos modos casuais antes de ser substituído por Confins do Mundo na terceira temporada.

Na próxima semana, o Desfiladeiro do Rei volta de vez devido à divisão do competitivo, que acontece no meio da temporada. A terceira temporada ranqueada será dividida em duas partes, cada uma em um mapa diferente. A partir de 24 de março, as partidas competitivas acontecerão no Desfiladeiro do Rei. Não se sabe se o mapa terá ajustes, como Confins do Rei.

Desfiladeiro do Rei saiu oficialmente da rotação dos mapas na terceira temporada, mas já apareceu por tempo limitado várias vezes. O modo Vingança das Sombras, do evento de Halloween de Apex, se passou no Desfiladeiro do Rei.

A arena também apareceu por pouco tempo no evento Grande Soirée e em uma semana do modo Déjà Loot no evento Controle do Sistema. A versão original do Desfiladeiro do Rei também ficou disponível por um final de semana em fevereiro.

Um minerador de dados descobriu o retorno antecipado do mapa antes da divisão da temporada ranqueada. “Haverá um pequeno modo por tempo limitado de três dias, para que os jogadores possam treinar e se ajustar ao mapa do Desfiladeiro do Rei”, comentou Shrugtal no Twitter.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 20 de março.